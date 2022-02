Kunal Nayyar ('Sospechosos'): "En cualquier momento te pueden acusar de algo que no has hecho"

Los protagonistas de 'Sospechosos' reflexionan acerca de los temas que pueden darle relevancia el thriller de Apple TV+, que se estrena el 4 de febrero.

Alejandro Rodera

¿Casualidad o causalidad? Los protagonistas de 'Sospechosos' son varios ciudadanos británicos que, tras pasar una noche en un hotel de Nueva York, son acusados de secuestrar al hijo de una poderosa empresaria. Supuestamente, no se conocen entre ellos y son personas totalmente normales, pero el thriller de Apple TV+, que ya ha lanzado sus primeros episodios, se cuestiona si realmente queda alguien libre de sospecha en el mundo actual. Con motivo del estreno de la serie, hemos podido hablar con Kunal Nayyar ('The Big Bang Theory'), Elizabeth Henstridge ('Agents of SHIELD') y Tom Rhys Harries ('White Lines'), que dan vida a tres de esos acusados que tratarán de demostrar su inocencia... o de encubrir su culpabilidad.

Titulares de Kunal Nayyar

"'Sospechosos' captura el momento que estamos viviendo"

"La serie no se posiciona, sino que deja al público tomar una decisión"

"El tema de la identidad subyace a lo largo de la serie"

"Es complicado vivir con el miedo de que te acusen de algo"

"En cualquier momento te pueden acusar de algo que no has hecho, así son los tiempos actuales"

"Actualmente, te puedes ir al infierno si sale a la luz algo que hiciste hace 15 años"

Titulares de Elizabeth Henstridge

"'Sospechosos' es televisión de calidad, algo que vas a disfrutar"

"'Sospechosos' se cuestiona cómo los medios y nosotros mismos moldeamos la verdad"

"Los protagonistas son personas normales y espero que la gente se sienta reflejada"

"La serie condensa muchos temas en una semana con escenas de peleas"

"Ya no hay nadie desconectado y todo el mundo tiene trapos sucios"

"Si se rebusca, cualquier persona tiene algo de lo que se arrepiente"

Titulares de Tom Rhys Harries