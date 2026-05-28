'¡Salta!' toma el relevo de 'Mask Singer' en el prime time de los miércoles de Antena 3

Por Fidel Conejero |

Antena 3 ya tiene sustituto para 'Mask Singer: adivina quién canta'. La cadena estrenará el próximo miércoles 3 de junio, a las 23:00h (después de 'El hormiguero'), la segunda temporada de '¡Salta!', el concurso presentado por Manel Fuentes que regresa con nuevos programas tras su primera etapa en la noche de los sábados.

El formato, adaptación española de 'The Jump', volverá a combinar preguntas de cultura general, estrategia y pruebas de riesgo sobre un gran puente elevado donde los concursantes deberán avanzar respondiendo correctamente para evitar caer al vacío.

La nueva temporada supone además un cambio de ubicación dentro de la parrilla de Antena 3, ya que el concurso pasará ahora a emitirse en la noche de los miércoles ocupando el hueco que deja libre el final de la quinta edición de 'Mask Singer'. Durante su primera temporada, '¡Salta!' registró una media del 10,6% de cuota de pantalla y algo más de 1,1 millones de espectadores entre marzo y abril de 2025.

Manel fuentes en la segunda temporada de '¡Salta!'

Así es la mecánica de '¡Salta!'

En cada entrega del concurso participan dos grupos de cinco concursantes que deberán enfrentarse a distintas rondas de preguntas sobre cultura general para intentar alcanzar el premio final de hasta 50.000 euros.

La mecánica gira alrededor de un puente de 40 metros de longitud dividido en diferentes niveles. En cada ronda, los participantes deberán elegir entre varias afirmaciones posibles, aunque solo una será correcta. Si fallan, la trampilla sobre la que se encuentran se abrirá automáticamente y caerán al vacío, quedando eliminados.

El programa también incorpora un importante componente estratégico gracias a la figura del llamado "controller", el concursante encargado de decidir el orden de juego y quién debe asumir el riesgo de responder en cada momento.

A medida que avanzan los niveles, las preguntas aumentan de dificultad y también el número de posibles respuestas. La última ronda será la más complicada: el concursante final deberá acertar varias afirmaciones consecutivas para optar al premio máximo.

El formato está producido por Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios y ha sido grabado en los Países Bajos, donde se encuentra el gran plató internacional desarrollado por Talpa Studios.