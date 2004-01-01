Laura Madrueño ('SV All Stars'): "Las revueltas garífunas nos dejaron fuera de juego, no podíamos hacer nada"

Publicado: Sábado 8 Noviembre 2025 10:41 (hace 2 horas)|
Programa relacionado
Supervivientes All Stars
2024 - Act
España
Realities Entretenimiento
3,7
Popularidad: #35 de 2.161
Laura Madrueño regresa a España tras dos meses en 'Supervivientes All Stars 2025' en las condiciones más difíciles que jamás ha visto ninguna edición. La presentadora nos cuenta todos los retos que ha tenido que enfrentar para sacar adelante las galas, desde las protestas garífunas de los primeros días a los incesantes diluvios.
Titulares de Laura Madrueño
- "Si 'Supervivientes' ya es intenso de por sí, esto ha sido un verdadero reto por encima de todas las expectativas que podíamos tener"
- "Tienes que tener un back up por si se pone a diluviar porque lo hace en 30 segundos"
- "Las revueltas garífunas nos dejaron fuera de juego porque no podíamos hacer nada"
- "Se me hizo eterna esa primera gala porque ahí ni escaleta ni nada"
- "Estoy muy agradecida por el casting porque desde el principio he sentido que eran parte del equipo"
- "Los concursantes venían destrozados y sacaban los juegos y las galas con una sonrisa"
- "Sin poder dormir, pescar ni cocinar por las tormentas yo no sé cómo han sobrevivido"
- "Me costaba mucho trabajar con el viento porque yo me guío por el oído, tenía que tener las órdenes superaltas y ni aun así"
- "'Supervivientes 2026' ya será, ya veremos, me tengo que situar, estar con los míos y dormir"