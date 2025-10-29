'Marbella' anuncia el mes de estreno de su segunda temporada y el fichaje de Natalia de Molina

Movistar Plus+ |

Movistar Plus+ rematará 2025 con el estreno de 'Yakarta', 'Anatomía de un instante' y 'Silencio', tres potentes lanzamientos que apelarán a públicos de diversos cortes. De cara a 2026, esa vocación por la diversidad se demostrará desde el comienzo, como demuestra el primer anuncio para el próximo año: 'Marbella. Expediente judicial' se estrenará en el mes de enero.

La segunda temporada de 'Marbella' será el primer gran estreno de Telefónica tras sonar las Campanadas y, para acometer el anuncio, se ha compartido un vídeo promocional en el que César Beltrán (Hugo Silva) vuelve a la carga, aunque en esta ocasión se tendrá que enfrentar a una rival de excepción: Natalia de Molina. La actriz andaluza irrumpirá como Carmen Leal, la fiscal antidroga de la ciudad de la Costa del Sol.

En su intento de acabar con las organizaciones criminales, Leal pondrá la diana en los tres principales abogados especializados en defender a los mafiosos de turno. El reparto lo completan Elvira Mínguez, Manuela Calle, Agustín Domínguez, Ignacio Mateos, Juanlu González, Cristalino, Claudia Galán, Antonio Araque y Fernando Cayo, mientras que Alberto Marini y Dani de la Torre repiten como responsables creativos de los seis nuevos capítulos y de la Torre dirige junto a Oskar Santos.