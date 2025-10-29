ENTREVISTA

Najwa Nimri ('Respira 2'): "Un político jamás debería hacer lo de Patricia Segura, si no no tendría que serlo"

Entrevista a Borja Luna y Najwa Nimri, por el estreno de la segunda temporada de 'Respira'.

113

Sergio Navarro | Serie relacionada Respira 2024 - Act España 2 temporadas 16 capítulos Drama 7,0 1 crítica Popularidad: #222 de 3.444 31

45 Titulares de Borja Luna y Najwa Nimri Najwa Nimri: "Si yo estuviera pasando por la situación de Patricia Segura no sería capaz de hacer lo que hace"

N.N.: "Patricia cree que la política le puede salvar, como que cuanto más trabaja, más se cura"

N.N.: "Hay algo que ella puede llevar porque es este ser"

Borja Luna: "Todos perseguimos muchas cosas y si hay una en común es sanar el cáncer de Patricia"

B.L.: "Hay muchos intereses distintos y eso va a llevar a muchos conflictos"

B.L.: "El personaje de Patricia va a estar en medio de los dos sin saber quién tiene razón"

N.N.: "Los que se pelean se desean. No estamos jugando al deseo ni a la tensión sexual"

N.N.: "Hay una tensión de disputa que llevas muy a cabo. Cada uno defiende su postura y ninguno está dispuesto a escuchar"

B.L.: "Los dos se necesitan y por eso no se pueden separar"

N.N.: "Patricia se pensaba que con pagar ya estaba, pero luego verá que no es tan sencillo"

N.N.: "El contacto de otro humano tiene importancia y eso es lo que les une"

B.L.: "También es importante ver que le importas a otra persona o que te necesita"

N.N.: "Patricia empieza salvándole la sanidad pública y acaba privatizando un hospital"

B.L.: "Ya veremos si Patricia hace esto por salvarse, por ganar dinero..."

N.N.: "En cualquier caso, está privatizando a los que la salvaron"

B.L.: "Evidentemente, Patricia va a sufrir las consecuencias de la privatización"

N.N.: "Esperemos que la gente se plantee qué haría con el poder que tiene Patricia Segura"

N.N.: "Un cargo político jamás debería hacerlo, si no no tendría que ser político"

N.N.: "El estrés máximo de Patricia con las elecciones es Emilio, pero no se explica tanto por tiempo"

N.N.: "Cuanto más enferma está, más política está, más se agarra al trabajo"

B.L.: "Me han llegado opiniones de médicos muy favorables"

B.L.: "Entendiendo que es una ficción y que hay licencias, están muy de acuerdo en cómo hemos llevado la serie"

B.L.: "Siempre que me inviten, seguiré en esta serie"

Ver todos los comentarios

Recomendamos