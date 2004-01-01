Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"

Publicado: Miércoles 4 Marzo 2026 10:44 (hace 8 horas)|
Programa relacionado
Top Chef: dulces y famosos
2026 - Act
España
Realities Entretenimiento
Popularidad: #62 de 2.160
Titulares de Natalia Rodríguez
- "Soy una chica muy empollona, muy aplicada, buena compañera, mandona, estresada, lloro, me corto... todo"
- "En un capítulo nos dicen que nos definamos con una película y la mía sería 'Múltiple'"
- "Me enfado con todo el mundo mientras estoy cocinando, pero luego presentando el plato me lo tomo todo muy bien"
- "He sido muy cañera, porque cuando me tomo las cosas muy en serio quiero que salgan bien"
- "Lo bueno es que hemos creado una familia y hay tanta confianza que nos metemos caña"
- "Nadie se lleva nada a casa, si no aquí todo el mundo me haría la cruz"
- "Me enteré dos semanas antes de entrar y me compré una máquina y me vi todos los vídeos de YouTube de repostería"
- "Yo hacía tartas e iba tocando puerta por puerta a mis vecinos llevándoles cosas; todos encantados"
- "Flipa porque no sabéis aquí la peña lo competitiva que es"
- "Tenemos tres chats; el general con una profe, otro de todos, y el tercero que es 'pesados'"
- "En el grupo de los pesados estamos Tote, Roi, Alejandro, Belén, Desi y yo"
- "Ahora voy a las pastelerías y viendo el estando voy diciendo: eso sé hacerlo, eso sé hacerlo, eso sé hacerlo..."
- "Si no me tengo que ir de España con la caña que me vaya a dar la gente.. tengo miedo"
- "Salgo muy seria en el programa, a la hora de trabajar soy muy responsable"
- "El jurado hace que te frustres muchísimo, porque presentas algo que crees que está espectacular y te dicen que no sabe a nada"
- "Hubo un plato que no me salía y por suerte lo que pedían era la decoración"
- "Cada vez que a alguien le toca conmigo está contento pero dice: Hostia, lo que nos queda..."
- "Soy la Señora Rottenmeier pero a lo bestia"