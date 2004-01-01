FormulaTV
Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"

La cantante nos cuenta que está en tres grupos de WhatApp de este talent, uno de ellos, el de "Pesados".

Sergio NavarroPublicado: Miércoles 4 Marzo 2026 10:44 (hace 8 horas)

Titulares de Natalia Rodríguez

  • "Soy una chica muy empollona, muy aplicada, buena compañera, mandona, estresada, lloro, me corto... todo"
  • "En un capítulo nos dicen que nos definamos con una película y la mía sería 'Múltiple'"
  • "Me enfado con todo el mundo mientras estoy cocinando, pero luego presentando el plato me lo tomo todo muy bien"
  • "He sido muy cañera, porque cuando me tomo las cosas muy en serio quiero que salgan bien"
  • "Lo bueno es que hemos creado una familia y hay tanta confianza que nos metemos caña"
  • "Nadie se lleva nada a casa, si no aquí todo el mundo me haría la cruz"
  • "Me enteré dos semanas antes de entrar y me compré una máquina y me vi todos los vídeos de YouTube de repostería"
  • "Yo hacía tartas e iba tocando puerta por puerta a mis vecinos llevándoles cosas; todos encantados"
  • "Flipa porque no sabéis aquí la peña lo competitiva que es"
  • "Tenemos tres chats; el general con una profe, otro de todos, y el tercero que es 'pesados'"
  • "En el grupo de los pesados estamos Tote, Roi, Alejandro, Belén, Desi y yo"
  • "Ahora voy a las pastelerías y viendo el estando voy diciendo: eso sé hacerlo, eso sé hacerlo, eso sé hacerlo..."
  • "Si no me tengo que ir de España con la caña que me vaya a dar la gente.. tengo miedo"
  • "Salgo muy seria en el programa, a la hora de trabajar soy muy responsable"
  • "El jurado hace que te frustres muchísimo, porque presentas algo que crees que está espectacular y te dicen que no sabe a nada"
  • "Hubo un plato que no me salía y por suerte lo que pedían era la decoración"
  • "Cada vez que a alguien le toca conmigo está contento pero dice: Hostia, lo que nos queda..."
  • "Soy la Señora Rottenmeier pero a lo bestia"

