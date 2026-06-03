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AUDIENCIAS TDT 2 DE JUNIO

'Los Simpson' en Neox y las telenovelas en Nova se reparten lo más visto de las cadenas TDT

'Emanet' se convierte en lo más visto del día aunque queda lejos de los 300.000 espectadores. FDF lidera la jornada por la mínima.

'Los Simpson' en Neox y las telenovelas en Nova se reparten lo más visto de las cadenas TDT
©FOX
Por RedacciónPublicado: Miércoles 3 Junio 2026 09:53 (hace 20 horas)

Audiencias Martes 2 de Junio de 2026

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    13,4%

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    2,3%

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Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova, que vuelven a ocupar las tres primeras posiciones del ranking de emisiones más vistas en las cadenas temáticas TDT. El liderazgo es para 'Emanet', que reúne a 267.000 espectadores y firma un 2,8% de cuota de pantalla. A escasa distancia se sitúa 'Perdona nuestros pecados', segunda con 266.000 seguidores y un 2,6% de share. Completa el podio 'Abismo de pasión', que alcanza los 237.000 espectadores y también registra un destacado 2,8% de cuota.

Por detrás aparecen dos entregas de 'Los Simpson' en Neox, que rompen la hegemonía de Nova en el Top 5. La veterana serie de animación ocupa la cuarta y quinta posición con 234.000 espectadores y un 2,4% en su primer episodio, y 233.000 seguidores junto a un 2,6% en el segundo.

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En el apartado de cadenas, FDF se hace con el liderazgo de la jornada al registrar un 2,3% de cuota de pantalla. Muy cerca se queda Nova, segunda con un 2,2%, mientras que Energy completa el podio con un 2,1%. La cuarta posición deja un triple empate entre Neox, DMAX y Atreseries, que cierran el día con un idéntico 1,6% de share.

Ranking cadenas TDT Martes, 2 de Junio de 2026

FDF 2,3%

Nova 2,2%

Energy 2,1%

Neox 1,6%

DMAX 1,6%

Atreseries 1,6%

Mega (España) 1,5%

BEMADtv 1,5%

TRECE 1,4%

DKiss 1,4%

Veo7 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Divinity 1,0%

Ten 0,9%

Squirrel 0,8%

Boing 0,7%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:28
267.000
2,8%
Nova
Perdona nuestros pecados
21:17
21:47
266.000
2,6%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:16
237.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:00
15:25
234.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:35
15:00
233.000
2,6%
Energy
FBI Remordimientos
22:08
23:04
232.000
2,0%
FDF
Cine Fuego cruzado(2012)
22:55
24:58
232.000
2,9%
Nova
Marina
18:30
20:00
228.000
3,4%
Nova
Cuento de una noche
21:47
23:15
226.000
2,0%
Nova
Cuidado con el angel
16:28
18:30
225.000
2,9%

Ranking FDF (2,3%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Fuego cruzado(2012)
22:55
24:58
232.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un amor de instituto,un burro ...
20:49
22:55
210.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un project leader,una hermana ...
14:39
16:53
200.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una ruina humana,un top gamba ...
18:59
20:49
163.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un vibrador emocional,un ...
16:53
18:59
154.000
2,1%

Ranking Nova (2,2%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:28
267.000
2,8%
Nova
Perdona nuestros pecados
21:17
21:47
266.000
2,6%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:16
237.000
2,8%
Nova
Marina
18:30
20:00
228.000
3,4%
Nova
Cuento de una noche
21:47
23:15
226.000
2,0%

Ranking Energy (2,1%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI Remordimientos
22:08
23:04
232.000
2,0%
Energy
FBI No te salgas de tu carril
23:04
24:00
213.000
2,3%
Energy
FBI Toda la rabia
21:12
22:08
204.000
1,9%
Energy
CSI: Miami Hasta las últimas ...
16:44
17:41
192.000
2,4%
Energy
FBI Creando un monstruo
24:00
24:57
179.000
3,0%

Ranking Neox (1,6%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:00
15:25
234.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:35
15:00
233.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
19:53
20:10
184.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:25
15:53
184.000
1,9%
Neox
Los Simpson
14:08
14:35
180.000
2,5%

Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:19
16:05
181.000
1,9%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:06
22:29
175.000
1,5%
DMAX
Tesoros perdidos de egipto Los primeros faraones ...
22:32
23:21
152.000
1,4%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:44
22:06
142.000
1,3%
DMAX
La fiebre del oro
16:55
17:44
129.000
1,7%

Ranking Atreseries (1,6%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds El ultimo azteca
23:10
24:26
183.000
2,2%
Atreseries
Bright minds Mandala
22:06
23:10
181.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch Mala suerte en el ...
16:36
17:25
159.000
1,9%
Atreseries
Bright minds Pero dura demasiado
20:58
22:04
143.000
1,4%
Atreseries
Los misterios de murdoch Las incurables
17:25
18:20
132.000
1,8%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero Carrera contra el tiempo
17:07
18:14
148.000
2,0%
Mega (España)
Vida bajo cero De vuelta al combate
16:13
17:07
141.000
1,6%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
139.000
3,5%
Mega (España)
Forjado a fuego Cuchillos de luna ...
21:00
21:54
118.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero Autopistas del artico
15:06
16:13
107.000
1,1%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Oso vicioso
22:22
24:02
197.000
1,9%
BEMADtv
Cine El hombre de toronto
15:25
17:33
141.000
1,6%
BEMADtv
Cine ¿conoces a joe black?
19:08
22:22
108.000
1,2%
BEMADtv
Cine La mensajera
24:02
25:47
97.000
2,1%
BEMADtv
Cine El ladron de palabras
17:33
19:08
89.000
1,3%

Ranking TRECE (1,4%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine Arizona vuelve
20:18
22:03
177.000
1,9%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
174.000
2,1%
TRECE
El cascabel
22:03
24:30
167.000
1,7%
TRECE
Sesion doble Squanto,el ultimo gran ...
16:33
18:22
152.000
2,0%
TRECE
Cine western La ley de la horca
18:25
20:18
148.000
2,1%

Ranking DKiss (1,4%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Chicas malas y asesinas
21:05
22:01
119.000
1,2%
DKiss
La revista people investiga
16:29
17:25
113.000
1,4%
DKiss
Crimenes en la red
19:18
20:09
109.000
1,6%
DKiss
La revista people investiga
17:25
18:22
108.000
1,5%
DKiss
Cuando los muertos hablan
22:01
22:56
102.000
0,9%

Ranking Veo7 (1,2%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:48
23:41
206.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:48
205.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Agente ...
21:12
22:00
187.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias A tu ...
23:41
24:34
126.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias ...
20:20
21:12
99.000
1,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:12
24:33
193.000
2,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Angela de miguel-pablo ...
22:06
23:12
141.000
1,2%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:38
21:43
80.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:37
25:00
72.000
1,5%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
14:14
14:54
68.000
0,9%

Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire La tendencia del ahogado
20:08
21:02
112.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire Sin rastro
19:13
20:08
103.000
1,5%
Divinity
Emergency lovers
15:45
21:02
90.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire Y entonces llego nick porter
16:40
17:34
89.000
1,1%
Divinity
Infiltrada
22:45
23:34
86.000
0,8%

Ranking Ten (0,9%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:32
15:45
86.000
0,9%
Ten
Killer neighbours
24:56
25:53
79.000
2,4%
Ten
Killer neighbours
25:53
26:30
74.000
3,9%
Ten
Killer lovers
23:56
24:56
71.000
1,2%
Ten
Killer lovers
22:56
23:56
58.000
0,6%

Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El hombre del pais de dios
16:14
17:28
96.000
1,1%
Squirrel
Cine Hombres de guerra
22:05
23:47
87.000
0,8%
Squirrel
Cine El desafio de pancho villa
17:28
18:54
72.000
1,0%
Squirrel
Cine La manada(2015)
23:47
25:09
59.000
1,0%
Squirrel
Cine Legal action
20:33
22:05
56.000
0,6%

Ranking Boing (0,7%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:11
08:22
153.000
9,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:58
21:05
151.000
1,6%
Boing
La pelu del señor pan
16:28
16:37
122.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:22
08:33
120.000
6,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:51
20:58
119.000
1,3%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
17:38
17:45
100.000
1,4%
Clan TVE
Bluey
16:36
16:43
88.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
17:52
17:59
87.000
1,2%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
17:20
17:31
87.000
1,1%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:07
18:17
86.000
1,2%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine De profesion:duro
23:10
25:26
101.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine Jarhead 3:el asedio
21:34
23:09
88.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine The match
15:34
17:40
27.000
0,3%
Real Madrid TV
30 minutos Liverpool-r.madrid:la ...
18:12
18:40
24.000
0,3%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:25
21.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Martes, 2 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Penaltis futbol:copa mundial(d) ...
17:14
17:24
101.000
1,3%
Teledeporte
Prorroga futbol:copa mundial(d) ...
16:43
17:14
74.000
0,9%
Teledeporte
Fifa world cup 26:stories from the cities ...
19:42
20:06
54.000
0,8%
Teledeporte
Fifa world cup 26:preview series
19:16
19:41
51.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial(d) Francia-argentina
22:35
24:14
48.000
0,5%
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