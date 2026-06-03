'Los Simpson' en Neox y las telenovelas en Nova se reparten lo más visto de las cadenas TDT

Por Redacción |

Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova, que vuelven a ocupar las tres primeras posiciones del ranking de emisiones más vistas en las cadenas temáticas TDT. El liderazgo es para 'Emanet', que reúne a 267.000 espectadores y firma un 2,8% de cuota de pantalla. A escasa distancia se sitúa 'Perdona nuestros pecados', segunda con 266.000 seguidores y un 2,6% de share. Completa el podio 'Abismo de pasión', que alcanza los 237.000 espectadores y también registra un destacado 2,8% de cuota.

Por detrás aparecen dos entregas de 'Los Simpson' en Neox, que rompen la hegemonía de Nova en el Top 5. La veterana serie de animación ocupa la cuarta y quinta posición con 234.000 espectadores y un 2,4% en su primer episodio, y 233.000 seguidores junto a un 2,6% en el segundo.

En el apartado de cadenas, FDF se hace con el liderazgo de la jornada al registrar un 2,3% de cuota de pantalla. Muy cerca se queda Nova, segunda con un 2,2%, mientras que Energy completa el podio con un 2,1%. La cuarta posición deja un triple empate entre Neox, DMAX y Atreseries, que cierran el día con un idéntico 1,6% de share.