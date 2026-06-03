'Los Simpson' en Neox y las telenovelas en Nova se reparten lo más visto de las cadenas TDT

Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova, que vuelven a ocupar las tres primeras posiciones del ranking de emisiones más vistas en las cadenas temáticas TDT. El liderazgo es para 'Emanet', que reúne a 267.000 espectadores y firma un 2,8% de cuota de pantalla. A escasa distancia se sitúa 'Perdona nuestros pecados', segunda con 266.000 seguidores y un 2,6% de share. Completa el podio 'Abismo de pasión', que alcanza los 237.000 espectadores y también registra un destacado 2,8% de cuota.
Por detrás aparecen dos entregas de 'Los Simpson' en Neox, que rompen la hegemonía de Nova en el Top 5. La veterana serie de animación ocupa la cuarta y quinta posición con 234.000 espectadores y un 2,4% en su primer episodio, y 233.000 seguidores junto a un 2,6% en el segundo.
En el apartado de cadenas, FDF se hace con el liderazgo de la jornada al registrar un 2,3% de cuota de pantalla. Muy cerca se queda Nova, segunda con un 2,2%, mientras que Energy completa el podio con un 2,1%. La cuarta posición deja un triple empate entre Neox, DMAX y Atreseries, que cierran el día con un idéntico 1,6% de share.
Ranking cadenas TDT Martes, 2 de Junio de 2026
2,3%
2,2%
2,1%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:28
267.000
2,8%
Perdona nuestros pecados
21:17
21:47
266.000
2,6%
Abismo de pasion
20:00
21:16
237.000
2,8%
Los Simpson
15:00
15:25
234.000
2,4%
Los Simpson
14:35
15:00
233.000
2,6%
FBI Remordimientos
22:08
23:04
232.000
2,0%
Cine Fuego cruzado(2012)
22:55
24:58
232.000
2,9%
Marina
18:30
20:00
228.000
3,4%
Cuento de una noche
21:47
23:15
226.000
2,0%
Cuidado con el angel
16:28
18:30
225.000
2,9%
Ranking FDF (2,3%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Fuego cruzado(2012)
22:55
24:58
232.000
2,9%
La que se avecina Un amor de instituto,un burro ...
20:49
22:55
210.000
2,0%
La que se avecina Un project leader,una hermana ...
14:39
16:53
200.000
2,2%
La que se avecina Una ruina humana,un top gamba ...
18:59
20:49
163.000
2,2%
La que se avecina Un vibrador emocional,un ...
16:53
18:59
154.000
2,1%
Ranking Nova (2,2%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:28
267.000
2,8%
Perdona nuestros pecados
21:17
21:47
266.000
2,6%
Abismo de pasion
20:00
21:16
237.000
2,8%
Marina
18:30
20:00
228.000
3,4%
Cuento de una noche
21:47
23:15
226.000
2,0%
Ranking Energy (2,1%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Remordimientos
22:08
23:04
232.000
2,0%
FBI No te salgas de tu carril
23:04
24:00
213.000
2,3%
FBI Toda la rabia
21:12
22:08
204.000
1,9%
CSI: Miami Hasta las últimas ...
16:44
17:41
192.000
2,4%
FBI Creando un monstruo
24:00
24:57
179.000
3,0%
Ranking Neox (1,6%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:00
15:25
234.000
2,4%
Los Simpson
14:35
15:00
233.000
2,6%
The Big Bang Theory
19:53
20:10
184.000
2,5%
Los Simpson
15:25
15:53
184.000
1,9%
Los Simpson
14:08
14:35
180.000
2,5%
Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:19
16:05
181.000
1,9%
¿Cómo lo hacen?
22:06
22:29
175.000
1,5%
Tesoros perdidos de egipto Los primeros faraones ...
22:32
23:21
152.000
1,4%
¿Cómo lo hacen?
21:44
22:06
142.000
1,3%
La fiebre del oro
16:55
17:44
129.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,6%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds El ultimo azteca
23:10
24:26
183.000
2,2%
Bright minds Mandala
22:06
23:10
181.000
1,6%
Los misterios de murdoch Mala suerte en el ...
16:36
17:25
159.000
1,9%
Bright minds Pero dura demasiado
20:58
22:04
143.000
1,4%
Los misterios de murdoch Las incurables
17:25
18:20
132.000
1,8%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero Carrera contra el tiempo
17:07
18:14
148.000
2,0%
Vida bajo cero De vuelta al combate
16:13
17:07
141.000
1,6%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
139.000
3,5%
Forjado a fuego Cuchillos de luna ...
21:00
21:54
118.000
1,2%
Vida bajo cero Autopistas del artico
15:06
16:13
107.000
1,1%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Oso vicioso
22:22
24:02
197.000
1,9%
Cine El hombre de toronto
15:25
17:33
141.000
1,6%
Cine ¿conoces a joe black?
19:08
22:22
108.000
1,2%
Cine La mensajera
24:02
25:47
97.000
2,1%
Cine El ladron de palabras
17:33
19:08
89.000
1,3%
Ranking TRECE (1,4%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine Arizona vuelve
20:18
22:03
177.000
1,9%
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
174.000
2,1%
El cascabel
22:03
24:30
167.000
1,7%
Sesion doble Squanto,el ultimo gran ...
16:33
18:22
152.000
2,0%
Cine western La ley de la horca
18:25
20:18
148.000
2,1%
Ranking DKiss (1,4%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicas malas y asesinas
21:05
22:01
119.000
1,2%
La revista people investiga
16:29
17:25
113.000
1,4%
Crimenes en la red
19:18
20:09
109.000
1,6%
La revista people investiga
17:25
18:22
108.000
1,5%
Cuando los muertos hablan
22:01
22:56
102.000
0,9%
Ranking Veo7 (1,2%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
22:48
23:41
206.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:48
205.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias Agente ...
21:12
22:00
187.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias A tu ...
23:41
24:34
126.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias ...
20:20
21:12
99.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:12
24:33
193.000
2,4%
La noche en 24h:portada Angela de miguel-pablo ...
22:06
23:12
141.000
1,2%
Deportes 2
21:38
21:43
80.000
0,8%
Informativo 24h
24:37
25:00
72.000
1,5%
Diario 24 horas
14:14
14:54
68.000
0,9%
Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire La tendencia del ahogado
20:08
21:02
112.000
1,4%
Chicago Fire Sin rastro
19:13
20:08
103.000
1,5%
Emergency lovers
15:45
21:02
90.000
1,2%
Chicago Fire Y entonces llego nick porter
16:40
17:34
89.000
1,1%
Infiltrada
22:45
23:34
86.000
0,8%
Ranking Ten (0,9%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:32
15:45
86.000
0,9%
Killer neighbours
24:56
25:53
79.000
2,4%
Killer neighbours
25:53
26:30
74.000
3,9%
Killer lovers
23:56
24:56
71.000
1,2%
Killer lovers
22:56
23:56
58.000
0,6%
Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El hombre del pais de dios
16:14
17:28
96.000
1,1%
Cine Hombres de guerra
22:05
23:47
87.000
0,8%
Cine El desafio de pancho villa
17:28
18:54
72.000
1,0%
Cine La manada(2015)
23:47
25:09
59.000
1,0%
Cine Legal action
20:33
22:05
56.000
0,6%
Ranking Boing (0,7%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:11
08:22
153.000
9,1%
Doraemon,el gato cosmico
20:58
21:05
151.000
1,6%
La pelu del señor pan
16:28
16:37
122.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
08:22
08:33
120.000
6,6%
Doraemon,el gato cosmico
20:51
20:58
119.000
1,3%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
17:38
17:45
100.000
1,4%
Bluey
16:36
16:43
88.000
1,0%
Bluey
17:52
17:59
87.000
1,2%
Spidey y su superequipo
17:20
17:31
87.000
1,1%
Los green en la gran ciudad
18:07
18:17
86.000
1,2%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine De profesion:duro
23:10
25:26
101.000
1,5%
Cine Jarhead 3:el asedio
21:34
23:09
88.000
0,8%
Cine The match
15:34
17:40
27.000
0,3%
30 minutos Liverpool-r.madrid:la ...
18:12
18:40
24.000
0,3%
Real madrid conecta
19:30
21:25
21.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Martes, 2 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Penaltis futbol:copa mundial(d) ...
17:14
17:24
101.000
1,3%
Prorroga futbol:copa mundial(d) ...
16:43
17:14
74.000
0,9%
Fifa world cup 26:stories from the cities ...
19:42
20:06
54.000
0,8%
Fifa world cup 26:preview series
19:16
19:41
51.000
0,7%
Fútbol:copa mundial(d) Francia-argentina
22:35
24:14
48.000
0,5%