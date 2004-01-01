Nia y J Kbello: "Hemos estado rodeados de mierda todo el tiempo en 'Hasta el fin del mundo'"

Publicado: Miércoles 3 Diciembre 2025 10:06 (hace 1 hora)|
Programa relacionado
Hasta el fin del mundo
España
Realities Entretenimiento
Titulares de Nia y J Kbello
- Nia: "Al principio no teníamos mucha confianza, pero ahora imagínate tras 2 meses juntos"
- N: "Solo había dos opciones: o nos matábamos o nos llevábamos muy bien"
- N: "Somos cantantes y hemos aprovechado para rascar música de cada sitio al que hemos ido"
- J Kbello: "Hemos cantado, hemos bailado y hasta hemos preparado un tema"
- N: "Hemos vivido tantas cosas... lo más divertido ha sido pasar mucho tiempo con gente que hemos conocido"
- N: "Lo peor ha sido la cantidad de kilómetros en transportes y la informalidad"
- J.K.: "A veces, la higiene en ciertos lugares ha sido muy complicado"
- N: "Nosotros dos hemos convivido con muchos animales y hemos estado rodeados de mierda todo el tiempo"
- J.K.: "Somos los agricultores oficiales de 'Hasta el fin del mundo'"
- N: "Ahora todos somos amor, pero allí es una carrera y todos queríamos llegar el primero"
- N: "Haciendo este programa me he dado cuenta de que estoy en muy baja forma"
- J.K.: "Mi niña tiene unos pulmones increíbles para cantar, pero para correr..."
- N: "No me veía concursando en un formato así, hay que ser muy valiente"
- J.K.: "Nunca he viajado, entonces esto ha sido todo un reto"
- J.K.: "Ha habido competencia, pero era más de disfrutar tu alrededor porque es algo que aquí no puedes ver"
- N: "Me tengo que poner al día con 'OT 2025'"
- J.K.: "Como aún no han salido las canciones del Benidorm Fest 2026 todavía no tengo favoritos"
- J.K.: "Hasta que no se vea en el escenario, no se debe juzgar nunca"