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QUINTA EDICIÓN

Leire Martínez gana 'Mask Singer 5' en una final por debajo del millón de espectadores

La cantante, oculta bajo la máscara de Clavel, se impuso a Nacho Duato, Vicky Martín Berrocal y David Cantero en la final del talent de famosos de Antena 3.

Leire Martínez gana 'Mask Singer 5' en una final por debajo del millón de espectadores
©Atresmedia
Por Fidel ConejeroPublicado: Jueves 28 Mayo 2026 16:22

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Mask Singer: adivina quién canta

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2020 - Act

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'Mask Singer: adivina quién canta' ya tiene ganadora de su quinta edición. Leire Martínez, escondida tras la máscara de Clavel, se proclamó vencedora del programa en la final emitida este miércoles en Antena 3.

La cantante consiguió mantener oculta su identidad durante toda la edición y terminó llevándose la máscara dorada tras imponerse en la gala final gracias, entre otras actuaciones, a su interpretación de 'I Have Nothing', de Whitney Houston.

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La última gala de la temporada también sirvió para descubrir a las celebridades que se escondían detrás del resto de máscaras finalistas. Nacho Duato resultó ser Momia, Vicky Martín Berrocal ocultaba a Troglodita y David Cantero estaba bajo la máscara de Jirafa.

La final mejora los datos de la edición

En cuanto a audiencias, la final de 'Mask Singer' consiguió mejorar los resultados de las últimas semanas y cerró temporada con un 15,8% de cuota de pantalla y 937.000 espectadores, liderando la noche del miércoles. Pese a quedarse nuevamente por debajo del millón de seguidores, el formato presentado por Arturo Valls firmó su mejor dato de la temporada y logró imponerse al resto de ofertas del prime time.

La quinta edición del programa se despide así con una media del 13,3% de share y 877.000 espectadores, manteniéndose como una de las principales apuestas de entretenimiento de Antena 3 para la noche de los miércoles.

En esta edición, el equipo de investigadores ha estado formado por Ana Milán, Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, acompañando nuevamente a Arturo Valls al frente del formato. Además de los finalistas, por el programa también han pasado otros rostros conocidos como Lydia Lozano, María del Monte, Tomás Roncero, Samantha Fox, Martina Navratilova, Elle McPherson o Bernd Schuster, entre otros.

Leire Martínez, ganadora de 'Mask Singer'
Leire Martínez, ganadora de 'Mask Singer'

La evolución de 'Mask Singer' en audiencias

La quinta edición de 'Mask Singer' cierra como la menos vista de la historia del formato en Antena 3. El programa ha despedido temporada con una media del 13,3% de cuota y 877.000 espectadores, continuando así la tendencia descendente de las últimas ediciones.

La primera temporada, ganada por Paz Vega, sigue siendo la más exitosa con un excelente 23,6% y 2,8 millones de espectadores de media. La segunda, con victoria de Joaquín Cortés, bajó hasta el 16,4% y 1,7 millones.

La tercera edición, con el primer puesto compartido por Ana Torroja y Fernando Morientes, logró un 17,1% y 1,5 millones de seguidores, mientras que la cuarta, ganada por Abraham Mateo, cayó ya hasta el 13,7% y 977.000 espectadores.

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