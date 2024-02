SHANTÉ

Pakita ('Drag Race All Stars'): "Estoy hasta el mismísimo de la policía del drag; tengo claro cuál es mi arte"

Hablamos con la tercera eliminada del 'All Stars', que nos confiesa: "Yo ya sé que soy la mejor y que no merecía que me echaran, pero me gusta que me lo recuerden".

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro | Programa relacionado Drag Race España: All Stars Drag Race España: All Stars 2024 - Act España Entretenimiento Titulares de Pakita "Me vi genial y estupenda en el último programa. Estoy jodida, pero contenta"

"Desde que se grabó hasta que se vio estaba loca, pensando que viví otra realidad, pero no: estaba guapísima y lo hice genial"

"Que mi edición no se hubiera emitido antes de grabar el All Stars fue una desventaja, porque no sabía la acogida que tenía el público conmigo ni cómo se me iba a ver en cámara"

