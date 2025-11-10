Paula Echevarría ('Camino a Arcadia'): "Sentí vértigo tras el parón de cuatro años"

Publicado: Lunes 10 Noviembre 2025 10:39 (hace 8 horas)|
Camino a Arcadia
2025 - Act
México 1 temporada 6 capítulos
DramaThriller
7,5
Popularidad: #112 de 3.683
Titulares de los protagonistas de 'Camino a Arcadia'
- Paula Echevarría: "Lo que me atrajo de la serie es que en seis capítulos haya una mezcla tan grande de acción, drama e historia de amor con triángulo amoroso"
- William Levy: "Secuoya Studios ha hecho un gran trabajo eligiendo historias, actores, directores, escritores, y ha sido una bendición poder ser parte de todo esto"
- W. L.: "A veces es complicado llevar un mercado a la vez que sea de España, de México y de Latinoamérica, y al mismo tiempo tú tienes un proyecto que hacer"
- P. E.: "Sentía que era el momento de volver, estaba preparada y con ganas"
- P. E.: "Sentí vértigo tras el parón de cuatro años"
- P. E.: "Mateo/Pablo es una víctima de un complot de su familia que intenta rescatar a su hijo"
- P. E.: "Irene es una chica muy transparente, preocupada por su pareja, por el hijo de su pareja, por sus amigos y por su negocio. Es una chica normal con una vida normal"
- W. L.: "Trabajar conmigo en este proyecto fue un poco difícil por los problemas de horarios que teníamos"
- W. L.: "Yo volvería a trabajar con Paula, es una gran compañera y una gran madre siempre preocupada por sus hijos"
- W. L.: "Compartimos un mutuo deseo de estar ahí para nuestros hijos, presentes, aunque estemos lejos. Entonces eso nos ayuda a entendernos mucho"
- P. E.: "El rodaje fue fácil dentro de lo que cabe. Volvía todos los fines de semana para ver a mis hijos y a mi chico, pero luego también te hace estar muy centrada los días que estás allí"
- P. E.: "Un lugar donde me gusta escapar es mi pueblo, es mi refugio y donde está mi núcleo duro"