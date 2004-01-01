FormulaTV
Para dar el pistoletazo de salida al Benidorm Fest 2026, los participantes y los presentadores han desfilado por la Alfombra Fucsia de bienvenida donde FormulaTV ha estado presente. De este modo, hemos hablado con Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, quienes nos han contado cómo está siendo la relación entre ellos y algún que otro secreto de lo que está por llegar en las semifinales y en la gran final.

Javier Ambrossi nos cuenta que está muy contento con esta experiencia: "Me apetecía hacer cosas para enriquecerme y no voy a dejar de hacer las que ya hago", aunque una de sus grandes ilusiones, es su compañero: "Yo estoy aquí para trabajar con Jesús que era lo que siempre he querido". Además, ve posible un futuro televisivo como presentador de la mano de TVE: "Me gustaría pensar en un late, creo que deberíamos probarlo. Una especie de "Crónicas'".

Para Jesús Vázquez, los ensayos están siendo "divertidísimos" y era importante "empezar con muy buen rollo y con química" con unos compañeros que describe como "inteligentes, brillantes, rápidos y muy bromistas". Nos cuenta que él es el presentador, y aunque les ha dicho a los demás que hagan lo que quieran, estará pendiente de dar señales si ve que la cosa desvaría.

Inés Hernand es la veterana de este trío y nos revela que ya está "haciendo un poco de piquipiqui con los participantes" y tiene "especial conexión con algunos". No nos puede contar mucho sobre su papel de este año, pero al menos nos da una pista: "Os imagináis un poco... un coqueteo con el SEPE".

Más allá del Benidorm Fest, Jesús se pronuncia respecto a los rumores de un regreso de 'Popstars, todo por un sueño': "Me encantaría que volviera y me encantaría hacerlo"; mientras que Ambrossi habla del posible regreso de 'Paquita Salas': "Tenemos mucha ilusión, pero los proyectos nos hacen posponerlo. Yo estoy seguro de que sí, pero no creo que sea tan pronto como la gente espera".

