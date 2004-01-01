Primeras imágenes del remake de One Piece, 'The One Piece', que llega a Netflix en 2027

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Además de la adaptación de "carne y hueso" de 'One Piece', Netflix está preparando otra versión de la famosísima serie de animación. Se trata de 'The One Piece', un remake de la versión original de animación.

Ya han pasado más de 27 años desde que los primeros capítulos de la serie original vieron la luz, y 'The One Piece' es una versión que promete actualizar ese anime a los tiempos que corren: un estilo visual actualizado más moderno y cinematográfico a cargo del estudio The WIT, así como una trama más rápida, retirando partes superfluas pero manteniéndose fieles al manga del que bebe.

Este remake se lanzará por temporadas, y la primera contará con 7 episodios con cerca de 300 minutos de metraje total, que llegarán hasta el reclutamiento de Sanji. La nueva serie se estrenará en febrero de 2027 y, aunque las primeras sensaciones son buenas, existe el temor de que Netflix estire muchísimo la distancia entre una temporada y otra, algo a los que nos tiene desgraciadamente acostumbrados.

No en vano, este remake se anunció por primera vez en agosto de 2024, por lo que habrán pasado casi tres años desde su anuncio hasta su lanzamiento.