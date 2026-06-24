Por Diego López |

'El sótano club' regresará en septiembre. El programa presentado por Alba Carrillo en las tardes de Ten tendrá una nueva oportunidad de conectar con la audiencia tras un descanso veraniego durante los meses de julio y agosto.

"Muchas gracias a Ten por confiar en mi, es la primera cadena que confía en mi como presentadora. Si ya lo he dado todo, en septiembre voy a remar con todas las fuerzas", ha asegurado Alba Carrillo tras conocerse su renovación. "En septiembre lo vamos a petar", ha sentenciado.

'El sótano club' apareció por sorpresa en la tarde de Ten a mediados de abril ocupando el hueco que semanas atrás había dejado 'No somos nadie', el programa de La Osa que sucedió a 'La familia de la tele' y que fue perdiendo icónicos colaboradores poco a poco.

Alba Carrillo en el plató de 'El sótano club'

Presentado por Alba Carrillo (y Carlos Peguer los viernes), el programa retomaba el espíritu de 'No somos nadie' con una parte de colaboradores de corazón como Alberto Guzmán o Marta Riesco, pero añadía una capa de humor y sociedad con la inclusión de muchos influencers.

'El sótano club' ha añadido además la visitas de famosos recientemente, con la presencia de Rocío Carrasco esta semana, y el anuncio de la visita de la ex ministra Irene Montero para este jueves.

Audiencias planas en TV pero crecientes online

Aunque comenzó emitiéndose únicamente en Ten, a las pocas semanas dio también el salto a YouTube, al igual que sucedía con sus antecesores. En cuanto a las audiencias, el programa ha tenido una trayectoria plana en televisión, moviéndose habitualmente entre el 0,4% y 0,7% de share, datos inferiores a los que cosechaban los programas de La Osa.

Sin embargo, su audiencia en redes sociales y YouTube ha ido creciendo poco a poco desde su estreno, y 'El sótano club' ha conseguido colarse varios días en la conversación mediática, sobre todo a raíz de las declaraciones que esporádicamente daba su presentadora en el programa.



