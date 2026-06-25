laSexta estrena en abierto 'No se lo digas a nadie', la docuserie sobre el crimen de Pioz

Por Fidel Conejero |

laSexta incorpora una nueva apuesta de true crime a su programación. La cadena estrenará el próximo miércoles 1 de julio, a las 23:00 horas, 'No se lo digas a nadie', la serie documental original de Atresmedia centrada en el conocido crimen de Pioz. La producción, que hasta ahora solo podía verse en atresplayer, llegará por primera vez a la televisión en abierto con la emisión íntegra de sus cinco capítulos. La docuserie tomará el relevo de 'La noche de Aimar', cuya primera temporada concluyó este miércoles 24 de junio con las entrevistas a María Galiana y Alberto San Juan.

La docuserie reconstruye uno de los sucesos más impactantes ocurridos en España durante la última década: el asesinato de una familia brasileña en agosto de 2016 en la localidad guadalajareña de Pioz. Las víctimas fueron Marcos Campos, Janaina Santos y sus dos hijos, Maria Carolina y David, de tres y un año, cuyos cuerpos fueron encontrados días después del crimen.

Las investigaciones señalaron desde un primer momento a Patrick Nogueira, sobrino y primo de las víctimas, un joven de 19 años que residía en España y que, tras cometer presuntamente el cuádruple asesinato, huyó a Brasil antes de que pudiera ser detenido. Su posterior extradición se convirtió en uno de los principales retos del caso para las autoridades españolas.

Cartel de 'No se lo digas a nadie', la docuserie sobre el crimen de Pioz

Los mensajes de WhatsApp que cambiaron la investigación

Uno de los aspectos que diferencia a 'No se lo digas a nadie' de otros documentales sobre el caso es el protagonismo que adquieren las conversaciones de WhatsApp mantenidas por Patrick Nogueira durante las horas posteriores al crimen. El joven intercambió numerosos mensajes con su amigo Marvin Henriques, residente en Brasil, relatándole lo que estaba ocurriendo mientras los hechos todavía se estaban desarrollando.

La serie documental profundiza en el papel que desempeñaron esas conversaciones durante la investigación y plantea cuestiones relacionadas con la responsabilidad de quienes conocieron los hechos, el silencio mantenido por varios jóvenes implicados y el impacto que las redes sociales y la mensajería instantánea pueden tener en investigaciones de este tipo.

Para ello, la producción reúne testimonios de los investigadores que participaron en España y Brasil, del juez instructor del caso y de familiares de las víctimas. También incorpora conversaciones reales, archivos oficiales y documentación inédita recopilada durante un año de trabajo por un equipo de investigación desplazado a ambos países.

Además, por primera vez intervienen ante las cámaras Marvin Henriques, el joven que conversó con Patrick la noche del crimen, y Jordana, una de las personas que decidió romper el silencio y colaborar con la justicia pese al pacto de confidencialidad existente entre varios adolescentes relacionados con el caso.

Dirigida por Juan Carlos Arroyo y con producción ejecutiva de Luz Aldama y Teresa Latorre, 'No se lo digas a nadie' llega a laSexta después de su estreno en atresplayer y tras haber sido distribuida internacionalmente en más de una treintena de países. La cadena emitirá semanalmente los cinco episodios de esta producción, que reconstruye uno de los casos criminales más mediáticos de la historia reciente de España.