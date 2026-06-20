|

Si pensabas que lo de que en Madrid es imposible encontrarte con tu ex era una invención de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, nada más lejos de la realidad. En 1917 ya se sabía, y eso que, por entonces, habitaban en la ciudad tan solo 750.000 personas.

La frase se ha colado hábilmente en el último episodio de 'La promesa', cuando Lope, personaje interpretado por Enrique Fortún, confiesa que "Madrid es una ciudad muy grande, donde es casi imposible encontrarte con tu antigua novia".

Todo un guiño a la frase que Ayuso popularizó allá por 2021, y que se ha quedado ya como uno de los "grandes éxitos" de la Presidenta.