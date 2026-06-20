FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Pasapalabra' roza el 22% y los 1,6 millones con 'AlaZ', su nuevo 'Rosco'

LIBERTAD

En 'La Promesa' en 1917 ya sabían, como Ayuso, que en Madrid es imposible encontrarte con tu ex

El último episodio de 'La Promesa' incluye un guiño difícil de pasar por alto: Lope, el personaje de Enrique Fortún, reproduce casi al pie de la letra la frase que Ayuso convirtió en viral hace apenas cuatro años.

1.363

Publicado: Viernes 19 Junio 2026 11:16 (hace 23 horas)

Serie relacionada

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,7

1 crítica

Popularidad: #0 de 0 Ranking La promesa

  • 98

  • 59

Si pensabas que lo de que en Madrid es imposible encontrarte con tu ex era una invención de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, nada más lejos de la realidad. En 1917 ya se sabía, y eso que, por entonces, habitaban en la ciudad tan solo 750.000 personas.

La frase se ha colado hábilmente en el último episodio de 'La promesa', cuando Lope, personaje interpretado por Enrique Fortún, confiesa que "Madrid es una ciudad muy grande, donde es casi imposible encontrarte con tu antigua novia".

Todo un guiño a la frase que Ayuso popularizó allá por 2021, y que se ha quedado ya como uno de los "grandes éxitos" de la Presidenta.

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas