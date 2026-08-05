Por Diego López |

La compra de Warner Bros. por parte de Paramount se ha convertido en todo un culebrón con múltiples frentes abiertos. Si la Unión Europea ya dio su visto bueno con condiciones a la operación, los problemas están ahora, principalmente, en Reino Unido y Estados Unidos.

En Reino Unido, la decisión final aún no se ha producido, pero el Gobierno británico ha recibido recientemente una carta abierta firmada por más de 5.500 nombres de la industria, entre los que se encuentran Alan Cumming, Alyssa Milano, Damon Lindelof, Emma Thompson, Javier Bardem, Mark Ruffalo o Pedro Pascal, pidiendo que no se apruebe la operación por motivos de competencia.

En Estados Unidos, por su parte, el Gobierno de Trump fue rápido en autorizar la operación, pero 11 estados demandaron ante un juez el proceso. Finalmente, Paramount acabó renunciando a llevar a cabo la compra hasta que el caso judicial se resolviera.

Más tarde de lo esperado

Ahora, en un revés más para la compañía, la corte ha establecido el inicio del juicio en, varios meses más tarde de cuando Paramount esperaba cerrar la operación. Tanto es así que Paramount añadió una cláusula en la que

Si echamos cuentas, Paramount acaba de perder más de 1.500 millones de dólares sólo en retrasos de la operación, teniendo en cuenta que el juicio durará hasta el 19 de marzo, pero la resolución podría tardar varias semanas más en llegar. La semana pasada, Paramount pidió comenzar el juicio en noviembre, mientras los demandantes sugirieron abril. Al final, el juzgado ha optado por una fecha mucho más cercana a la que proponían los demandantes.

"Respetamos la decisión del tribunal y seguimos creyendo que un juicio sobre el fondo del asunto es la mejor y más directa manera de demostrar lo que hemos sostenido desde el principio: que esta operación es legal, favorece la competencia y no plantea ninguna preocupación en materia de defensa de la competencia", afirmó un portavoz de Paramount en un comunicado.

"La demanda presentada contra nosotros carece de fundamento tanto en los hechos como en el análisis económico y en el derecho de la competencia. Seguiremos defendiendo enérgicamente la operación y mantenemos nuestro compromiso de completarla lo antes posible para que sus beneficios puedan materializarse tanto para la comunidad creativa como para los consumidores."

Paramount sigue perdiendo dinero sin una salida a la vista

Los 1.500 millones de dólares que Paramount pagará a los accionistas de Warner por los retrasos en la operación no es el único importe que la compañía de los Ellison lleva perdiendo desde que comenzó su interés por Warner y sus activos.

Hace unos meses, Paramount ya pagó a Netflix otros 2.800 millones de dólares para que Warner pudiese romper su acuerdo con el streamer y firmar de nuevo con Paramount. En total, son ya 4.300 millones para una operación que valora Warner en 110.000 millones de dólares. Si finalmente pierde en los tribunales y la operación no puede llevarse a cabo, Paramount tendrá que pagar otros 7.000 millones de dólares más a Warner en concepto de indemnización.