Jacobo regresa por sorpresa y da un giro a la historia de Martina y Adriano en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' estará marcado por el regreso inesperado de Jacobo, que pondrá en peligro el futuro de Martina y Adriano. Además, Ciro y Lorenzo empiezan a ejecutar su plan para aprovecharse de Manuel, mientras Máximo (Javier Lago) sigue sin decidir si reconocerá públicamente a Ángela como su hija.

Después de la propuesta de Alonso (Manuel Regueiro), Máximo admite que necesita tiempo para decidir si da el paso de reconocer a Ángela (Marta Costa). Sin embargo, mientras reflexiona sobre esa posibilidad, intenta comprar el silencio de Lorenzo (Guillermo Serrano) para evitar que el secreto salga a la luz. El capitán, lejos de aceptar la oferta, rechaza cualquier tipo de acuerdo y mantiene su postura.

Mientras tanto, María Fernández (Sara Molina) comienza a preparar el bautizo de la pequeña Jana e invita a sus compañeras del servicio a compartir con ella un día tan especial. En un principio decide no contar con la presencia de la familia, aunque son Alonso y Curro (Xavi Lock) quienes toman la iniciativa y le piden poder asistir a la ceremonia. Manuel (Arturo García Sancho) tampoco quiere perderse un momento tan importante y expresa su deseo de acompañarlos.

Carlo y María junto a su hija Jana en una escena de 'La promesa'

Ciro y Lorenzo empiezan a ejecutar su plan contra Manuel

La tensión tampoco desaparece entre Leocadia (Isabel Serrano) y Cristóbal (Fernando Coronado). El mayordomo reprocha a la señora de Figueroa su actitud en los últimos acontecimientos y le recuerda que siempre ha querido a Ángela como si fuera una hija, un comentario que vuelve a poner sobre la mesa el delicado momento que atraviesa la familia.

En paralelo, Teresa (Andrea Del Río) no puede ocultar su sorpresa al comprobar que Petra (Marga Martínez) sale en defensa de Tomasa (Babeth Ripoll) pese a todo lo ocurrido entre ellas. Además, en un momento a solas con la señora de Buenaventura, Julio (Christian Mulas) destapa cuáles son realmente sus intenciones y confiesa a Tomasa que su único objetivo es vengarse de las cocineras.

En el terreno sentimental, Carlo (Jose Miguel Blanco) decide sincerarse con María Fernández y le declara abiertamente su amor y le confiesa que le gustaría casarse con ella cuanto antes, un paso que podría cambiar definitivamente el futuro de ambos.

Por otro lado, Manuel intenta recomponer su relación con Julieta (Vera Asunción) tras sus últimos desencuentros. Ella acepta escucharlo, pero también le lanza una seria advertencia: si no vigila de cerca a Ciro (Juan Perales), terminará perdiéndolo todo. Y es que, mientras hablan, Ciro y Lorenzo ya han empezado a poner en marcha el plan con el que pretenden aprovecharse del heredero del marquesado.

La jornada concluye con un giro inesperado para Martina (Amparo Piñero) y Adriano (Ibrahim Al Shami J.). Después de recibir buenas noticias del oftalmólogo, ambos planean una escapada para celebrar la recuperación del marido de Catalina (Carmen Asecas). Sin embargo, sus planes saltan por los aires con el regreso inesperado de Jacobo (Gonzalo Ramos), cuya aparición amenaza con cambiar de nuevo el rumbo de su historia de amor.