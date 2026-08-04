Por Fidel Conejero |

Antena 3 mueve ficha con una de sus apuestas del verano. Tras los discretos resultados cosechados por 'Padre no hay más que uno, la serie', la cadena ha decidido retirar la ficción del prime time de los jueves y sustituirla por la película original de Santiago Segura, en la que se inspira la ficción. Los nuevos episodios no desaparecen de la parrilla, pero sí pasan al late night, mientras que el largometraje ocupará el hueco principal de la noche.

La decisión llega apenas dos semanas después del estreno de la serie en abierto, siete meses después de su lanzamiento en Atresplayer. Según la parrilla publicada por Antena 3, este jueves será la primera película de la saga la que tome el relevo dentro de 'El Peliculón', una estrategia con la que la cadena busca reforzar la franja del prime time del jueves que no ha terminado de responder como esperaba.

El cambio de programación llega después de que la ficción haya ido perdiendo seguimiento semana tras semana. En su estreno, la doble emisión de 'Padre no hay más que uno, la serie' anotó un 8,3% y un 7,9% de cuota de pantalla, mientras que la segunda semana descendió hasta un 6,6% y un 6% con sus dos capítulos, situándose claramente por debajo de los registros habituales del prime time de Antena 3.

Con este movimiento, los espectadores que seguían la serie deberán esperar hasta aproximadamentepara ver los. La película ocupará además una noche en la que la competencia también estrena novedades. Ense enfrentará a, el nuevo programa de entretenimiento, mientras quemantendrá su apuesta por la serie ' Ella, maldita alma ', que tampoco ha logrado despegar en sus primeras semanas. Por su parte,ofrecerá, cuyo estreno el pasado jueves se saldó con un discreto resultado de audiencia,

Miriam Díaz-Aroca y Rosario Pardo en 'Padre no hay más que uno, la serie'

"Padre no hay más que uno", de vuelta al origen

La apuesta de Antena 3 pasa ahora por recuperar el largometraje que dio origen a toda la franquicia. Estrenada en 2019 y dirigida por el propio Santiago Segura, "Padre no hay más que uno" sigue a Javier, un padre de familia que está convencido de que colaborar en las tareas domésticas consiste únicamente en "echar una mano" de vez en cuando. Todo cambia cuando su mujer decide marcharse unos días de viaje y dejarle solo al cuidado de sus cinco hijos. Lo que parecía una situación sencilla acaba convirtiéndose en un auténtico caos, obligándole a enfrentarse por primera vez a todas las responsabilidades del hogar y a descubrir las dificultades de conciliar la vida familiar.

Protagonizada por Santiago Segura, Toni Acosta, Silvia Abril, Leo Harlem y Wendy Ramos, la comediax se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine español reciente y dio origen a una de las sagas más taquilleras de los últimos años. Su popularidad llevó posteriormente a Atresmedia a desarrollar una adaptación televisiva, aunque el discreto rendimiento de la serie en abierto ha llevado ahora a Antena 3 a modificar su estrategia y confiar en la película original para intentar reforzar la noche de los jueves.