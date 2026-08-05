Yolanda Ramos presentará 'Me resbala' en su nueva etapa en La 1 de RTVE

Por Fidel Conejero |

'Me resbala' vuelve a cambiar de cadena. Después de su etapa en Antena 3, donde nació en 2013 con Arturo Valls, y de su posterior paso por Telecinco, presentado por Lara Álvarez en 2023, el veterano formato de improvisación da ahora el salto a La 1. RTVE ha anunciado oficialmente una nueva edición del concurso, que estará conducida por Yolanda Ramos, quien debutará como presentadora de un gran formato en la cadena pública.

La corporación ha confirmado que las grabaciones comenzarán próximamente, aunque por el momento no ha concretado cuándo tiene previsto su estreno. La producción correrá nuevamente a cargo de Shine Iberia, responsable de las anteriores adaptaciones españolas del formato.

Tercera cadena para un formato con más de una década de historia

Con este movimiento, 'Me resbala' inicia una nueva etapa tras haber pasado por las dos principales cadenas privadas. El programa se estrenó en Antena 3 en noviembre de 2013 y permaneció en la parrilla hasta 2021 con Arturo Valls como maestro de ceremonias. Dos años después, Telecinco recuperó el formato con Lara Álvarez al frente, aunque aquella nueva etapa solo permaneció una temporada en emisión.

Ahora serála encargada deuno de los formatos demás reconocibles de la televisión española. Lase mantendrá, con un grupo deenfrentándose ay desafíos sobre un escenario en el que el célebre "" volverá a ser uno de los grandes protagonistas.

Pedro Reyes en una de las primeras temporadas de 'Me resbala'

Yolanda Ramos debuta como presentadora en RTVE

La gran novedad de esta nueva etapa será la incorporación de Yolanda Ramos como presentadora. Habitual de programas de entretenimiento y uno de los rostros más populares del humor en España, la actriz toma el relevo de Arturo Valls y Lara Álvarez tras haber participado en numerosos formatos de RTVE como concursante, jurado o colaboradora, entre ellos 'MasterChef Celebrity', 'Bake Off: Famosos al horno', 'Maestros de la costura Celebrity' o 'Baila como puedas'.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Yolanda Ramos ha desarrollado su carrera tanto en televisión como en el cine. Entre sus reconocimientos destacan la Biznaga de Plata del Festival de Málaga por "Carmina y amén", papel por el que también fue nominada al Premio Goya, así como el Premio Feroz a la mejor actriz de reparto por 'Paquita Salas'.

Creado originalmente en Francia bajo el título 'Vendredi tout est permis avec Arthur', 'Me resbala' se ha convertido en uno de los formatos de entretenimiento más exportados del mundo, con adaptaciones en 32 territorios y más de un centenar de temporadas emitidas. Con su llegada a La 1, RTVE incorpora a su oferta uno de los concursos de improvisación más longevos de la televisión reciente y suma un nuevo título a su apuesta por el entretenimiento familiar.