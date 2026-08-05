Así iba a ser la serie de Carmina Ordóñez: Isabel Pantoja, retratada como la gran villana

Por Fidel Conejero |

La serie sobre Carmina Ordóñez que escribió Julián Contreras Jr. no llegó a convertirse en realidad, pero ahora han salido a la luz algunos de los detalles más llamativos de su guion. El programa 'YAS verano' desveló este martes varias escenas del proyecto, que constaba de siete episodios y que, según explicó el periodista Nacho Gay, llegó a despertar el interés de la productora de Los Javis antes de quedar definitivamente guardado en un cajón, al menos por ahora.

El periodista relató que Contreras comenzó a mover el proyecto a principios de septiembre de 2025 y mantuvo diversas reuniones durante los meses siguientes con distintas productoras. Entre ellas figuraba la de Javier Calvo y Javier Ambrossi, donde el planteamiento de la serie llamó especialmente la atención por su carácter onírico y por la forma en la que retrataba a Carmina Ordóñez.

Un final alternativo e Isabel Pantoja como antagonista

Uno de los aspectos más sorprendentes del guion era su estructura. La ficción, compuesta por siete capítulos, no seguía un orden cronológico y mostraba a Carmina Ordóñez tanto como una mujer fuerte y carismática como una víctima de las circunstancias que marcaron su vida.

Según explicó Nacho Gay, uno de los episodios arrancaba con la. Sin embargo, la historia daba uncuando conseguíaa la caída. A partir de ahí, la acción se trasladaba a un bar inspirado en el, donde la protagonista se reencontraba con algunas de las personas más importantes de su vida, como, su hermana. Entre todos ellos también aparecía, convertido endentro de la ficción.

El propio Julián Contreras explicó el significado de esa secuencia en un pódcast. "Eso creo que aportaría mucho más que cualquier otra cosa. Ya sabemos lo que pasó, pero no tiene nada de malo poder otorgarle a una persona un día más", afirmó, dando a entender que su intención era ofrecer una despedida diferente a la de la vida real y construir un reencuentro simbólico entre Carmina y las personas más importantes de su vida.

Nacho Gay explica cómo iba a ser la serie sobre Carmina Ordóñez

Otra de las secuencias que más llamó la atención durante las reuniones con las productoras se desarrollaba en blanco y negro en una plaza de toros. Allí tenía lugar un intenso enfrentamiento entre Carmina Ordóñez, Lolita Flores e Isabel Pantoja, con Paquirri como eje del conflicto entre las tres mujeres.

Fue precisamente ese capítulo el que llevó a Nacho Gay a revelar uno de los elementos más polémicos del libreto. Según explicó, la ficción situaba a Isabel Pantoja como la gran antagonista de la historia. "A la que sí pone de villana de la serie, de villana total, es Isabel Pantoja. No solo por la relación con su madre, sino por la herencia que les robó a sus hermanos. Esto está escrito así en la serie", aseguró el periodista. También señaló que Fran Rivera y Cayetano Rivera apenas tenían presencia en la historia y que prácticamente desaparecían del relato.

El interés de Los Javis y el motivo por el que el proyecto no salió adelante

Pese a que el proyecto despertó interés en sus primeros pasos, nunca consiguió convertirse en una producción. Nacho Gay aseguró que la productora de Los Javis valoró muy positivamente el personaje de Carmina Ordóñez, así como el tono y la construcción del guion, especialmente por su componente onírico.

Sin embargo, las negociaciones acabaron rompiéndose por dos motivos principales. Según explicó el colaborador, Julián Contreras exigía que no se modificara "ni una frase" del texto, una condición que las productoras consideraban inviable en un proceso habitual de desarrollo. A ello se sumaba la cuestión económica, ya que el autor solicitaba una cantidad por su trabajo como guionista y otra adicional por los derechos de la historia de su madre. Finalmente, las partes no alcanzaron un acuerdo y el proyecto quedó paralizado.