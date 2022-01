Debatimos sobre la entrega especial titulada 'El misterio del asesino inesperado' y analizamos si debería renovar.

Héctor Alabadí / Sergio Navarro

'Los misterios de Laura' ha regresado cumpliendo las expectativas de todos los espectadores que llevaban soñando con su vuelta desde que finalizó la tercera temporada en el año 2014. Por fin, el 13 de enero se emitió la entrega especial titulada "El misterio del asesino inesperado" y es hora de comentar los puntos claves de esta tv movie.

Desde la sección Te lo digo en serie, de FormulaTV, contamos cómo ha sido la historia de esta ficción en TVE, siendo una de las más maltratadas de la historia. Se canceló antes de estrenarse, funcionó bien, la renovaron dos años después, hubo que esperar otros tres para la tercera... y ahora ocho más para el regreso. Lo que está claro es que 'Los misterios de Laura' sigue igual de viva que siempre y merece que la cadena pública apueste por su renovación con una cuarta temporada.

Esta TV movie planta todos los cimientos para un regreso por todo lo alto. (Si no has visto el capítulo, mejor deja de leer y no veas el vídeo hasta haber visto el capítulo). Esta entrega nos plantea dos casos: uno capitular como estamos acostumbrados y otro en el que se explica qué ha sido de los personajes. Con Laura Lebrel alejada de la policía y como principal sospechosa del asesinato, todo finaliza con su vuelta como inspectora. Todo listo para seguir con nuevas entregas.