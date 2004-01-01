Suchard |

Suchard se ha sumado a los spots navideños con una iniciativa que lleva haciendo desde los últimos años. En esta ocasión, han tratado de ir atrás en el tiempo y poner en valor los orígenes con un salto al pasado a través de la animación stop motion. El anuncio, que lleva por título 'Son todas Navidades', refleja las diferentes formas de vivirlas en nuestro país.

La cantante Mafalda Cardenal es la protagonista de este anuncio en el que realiza su primer papel como actriz. A través de una reinvención del jingle original de Suchard, la joven guía la animación stop motion mostrando cómo la Navidad ha evolucionado en los últimos años. Cardenal se sienta al piano rodeada de su familia, a quienes le canta el nuevo tema.

La idea de este anuncio es unir los conceptos de la modernidad y la tradición, de ahí la idea de contar con stop motion en lugar de con animación digital como los años previos. A esto se le suma que el producto que presenta el anuncio no es el clásico turrón, sino los bombones, lo que entienden como una forma de adaptarse a los nuevos tiempos a la vez que se mantiene el sabor tradicional de la marca.