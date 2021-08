Teaser de 'Ana Tramel. El juego', el thriller de La 1 protagonizado por Maribel Verdú

La ficción estaba basada en la novela "Ana" de Roberto Santiago, que ha dado el salto a la televisión de la mano de RTVE.

DeAPlaneta

RTVE ha lanzado un adelanto de 'Ana Tramel. El juego', su nuevo thiller basado en la novela "Ana", de Roberto Santiago, y protagonizado por Maribel Verdú. La ficción contará de seis capítulos, dirigidos por Salvador García Ruiz y Gracia Querejeta y cuenta la historia de Ana Tramel, una abogada que se ha alejado de la profesión por su estado de salud pero que se verá obligada volver a ejercer para socorrer a su hermano Alejandro, acusado de asesinar al director de un casino.

La serie, que está producida por RTVE, Tornasol y DeAPlaneta, y coproducida por ZDF Enterprises, todavía no tiene fecha de estreno, aunque la cadena ya ha anunciado que será próximamente, por lo que pronto tendremos noticias sobre cuándo llegará la ficción a la pequeña pantalla. A Verdú le acompañan actores y actrices como Unax Ugalde, Israel Elejalde y Natalia Verbeke.

'Ana Tramel. El juego' supone el regreso de Verdú a la televisión, un medio al que se está asomando últimamente, ya que recientemente trabajó junto a Netflix y Telemundo en 'No te puedes esconder' y actualmente está implicada en 'Now and Then', el thriller de Apple TV+ producido por Bambú, que será la primera producción de raíces hispanas de la plataforma.