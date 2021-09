'The Sinner' sale de su retiro en el tráiler de la cuarta temporada

Bill Pullman se sumerge en otro misterio en la cuarta temporada de 'The Sinner', que se estrena el 13 de octubre en USA Network

USA Network

No hay paz para los policías jubilados. Es un tópico de la ficción que los agentes que están a punto de retirarse reciban una última misión que ponga en peligro su pensión y, probablemente, su vida. En el caso de Harry Ambrose, el protagonista de 'The Sinner', tras sobrevivir a tres enrevesados casos, finalmente ha podido respirar aire libre y dejar atrás su placa... aunque no de manera definitiva.

El tráiler de la cuarta temporada de la serie de USA Network muestra al personaje de Bill Pullman haciendo una escapada a una isla al norte de Maine, adonde acude junto a su pareja Sonya (Jessica Hecht). No obstante, la tranquilidad no tarda en esfumarse, ya que el exinspector se convierte en el testigo de una tragedia relacionada con la hija de una poderosa familia de la zona. Al verse envuelto en el misterio, a Ambrose no le queda otra que tratar de resolverlo, destapando las capas más oscuras de este lugar aparentemente idílico.

Frances Fisher, Alice Kremelberg, Neal Huff, Cindy Cheung, Ronin Wong y Michael Mosley integran el resto del reparto principal de este thriller, que regresa a USA Network el 13 de octubre. A España llegará previsiblemente en una fecha por concretar a Netflix, que ha importado las tres temporadas anteriores.