Tráiler de 'Amanda Knox: una historia retorcida', miniserie inspirada en una injusta condena por asesinato

Corría el año 2007 cuando Amanda Knox, una estadounidense de veinte años que estudiaba en Italia, fue condenada por el presunto asesinato de su compañera de piso británica, Meredith Kercher. Se iniciaba entonces un duro y demasiado largo camino para la joven, que llegó a pasar cuatro años en una prisión italiana, hasta que, en 2015, Knox fue absuelta de forma definitiva por la Corte Suprema de Casación italiana. Una historia que, ahora, ha inspirado la serie 'Amanda Knox: una historia retorcida', que se estrena en Disney+ España el próximo miércoles 20 de agosto.

Ese mismo día, la plataforma de streaming lanzará los dos primeros episodios de la ficción, que cuenta con un total de ocho, mientras que el resto se irá incorporando al catálogo de forma semanal. A lo largo de todos ellos se contará la historia inspirada en el caso de Amanda Knox, quien fue condenada injustamente por el asesinato de su compañera de piso y, desde entonces, inició una incansable lucha para demostrar su inocencia, en medio del cruento señalamiento por parte de los medios italianos.

Grace Van Patten es la encargada de dar vida a Knox en esta producción de 20th Television en asociación con The Littlefield Company, creada y producida por KJ Steinberg ('This Is Us'). La actriz lidera un reparto formado por Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico y Roberta Mattei. Mientras, junto a Steinberg, el equipo de productores ejecutivos cuenta con Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson y Graham Littlefield (The Littlefield Company); Monica Lewinsky (Alt Ending Productions); Amanda Knox y Chris Robinson (Knox Robinson Productions); y Michael Uppendahl, quien también se pone a los mandos de la dirección.