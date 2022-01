Rhys Darby cambia de vida en 'Our Flag Means Death', la comedia original de HBO Max que se estrena en marzo.

La piratería no está reñida con los buenos modales. Al menos eso es lo que piensa Stede Bonnet, el noble protagonista de 'Our Flag Means Death', la nueva comedia original de HBO Max creada por David Jenkins. El responsable de 'People of Earth' salta así al mundo del streaming acompañado de un socio de excepción, el oscarizado Taika Waititi, que asume tareas de producción ejecutiva y dirección y, además, interpreta a uno de los personajes de la serie.

No obstante, el auténtico protagonista del proyecto es Rhys Darby, quien da vida a Bonnet, un hombre de elevada posición social que abandonó todos sus lujos para perseguir su verdadero sueño: convertirse en pirata. Jenkins se ha inspirado en los hechos reales acontecidos en el siglo XVIII para dar forma a la serie, que se ha presentado en sociedad con un tráiler que plasma las intenciones de Bonnet de contar con la tripulación más refinada de los siete mares.

El reparto está completado por Leslie Jones, Fred Armisen, Kristian Nairn y Nathan Foad, que también han formado parte de esta travesía náutica. El estreno de 'Our Flag Means Death' se producirá en algún momento de marzo, aunque todavía no se ha confirmado la fecha concreta.