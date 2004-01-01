Tráiler de 'The Audacity', la disección de Silicon Valley de un guionista de 'Succession'

AMC+ |

La temporada primaveral contará con propuestas de todo tipo en el marco de las series. Desde AMC+, la principal apuesta es 'The Audacity', un drama que tiene detrás a Jonathan Glatzer, guionista de dos proyectos tan laureados como 'Better Call Saul' y 'Succession'. En esta ocasión, el escritor figura como creador al haber dado forma a un título que pretende meterle el bisturí a un epicentro narrativo muy rico: Silicon Valley.

El centro neurálgico de los avances tecnológicos, que ya ha sido recorrido previamente por otras series, será observado desde otra perspectiva en 'The Audacity', que ya ha lanzado un primer tráiler cargado de frenesí, millonarios sin capacidad de autocontención y operaciones financieras con incontables cifras.

El protagonista de la ficción es un director ejecutivo especializado en minería de datos que quiere convertir el conocimiento en poder, aunque para ello tenga que traspasar ciertas líneas morales y legales. Billy Magnussen se mete en la piel de este personaje, mientras que Sarah Goldberg, Zach Galifianakis, Lucy Punch, Simon Helberg, Rob Corddry y Meaghan Rath completan el elenco principal. En España, podremos ver 'The Audacity' a partir del lunes 13 de abril de la mano de AMC+, que emitirá los ocho episodios que la integran.