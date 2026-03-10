La gala de los Premios Goya abrió un intenso debate que ha ido nutriéndose con el paso de los días, especialmente en el Festival de Málaga: el hecho de que cada vez acuden más influencers a estos eventos artísticos, lo que parece que está mermando el número de intérpretes que reciben la invitación. Yolanda Ramos fue la primera en denunciarlo y a ella se le han sumado otros muchos actores y actrices.
Personalidades como Norma Ruiz, Carmen Maura o Andrea Duro fueron especialmente críticas con el aumento de creadores de contenido en este tipo de alfombras rojas. Sin embargo, Abril Zamora le ha dado la vuelta al conflicto y ha denunciado que no todo son los intérpretes, sino que hay más equipo a cargo de las películas y series.
"Se está hablando un montón estos días de si en los eventos de cine tendría que haber menos influencers y más actores y más actrices. Yo creo que es un tema superinteresante, pero también es muy interesante hablar de que en estos eventos normalmente suele haber muy poca representación del resto de departamentos artísticos o de los equipos técnicos", comentaba la actriz y guionista en un vídeo en su cuenta de Instagram.
OT 2023' denunciaba que la polémica solo se centrara en la cara visible de los productos audiovisuales y no en todo el equipo que hay detrás. "Creo que también es un tema interesante, sobre todo porque las series y las pelis no las hacen solo los actores y las actrices".
La opinión de los influencers
Durante el Festival de Málaga, la pregunta acerca del debate de la industria fue muy recurrente. Mientras que los intérpretes defendían que en este tipo de galas debería haber más actores y actrices, Lola Lolita aseguró que los creadores de contenido son "un medio de nuestra generación". A pesar de que aceptaba que a nivel cine "no pinta nada", sí defendía su labor mediática por su repercusión en redes.