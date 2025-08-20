Adara Molinero completa el casting de 'Supervivientes All Stars 2' y volverá por segundo año consecutivo

Por Sandra Alcaide Barrón |

Telecinco y Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) preparan el regreso de ' Supervivientes All Stars ' de cara a 2025. La cadena, por el momento, tan solo ha anunciado como Iván González . Sin embargo, el resto del casting también es público debido a la confirmación de diferentes medios.

Tras una primera edición que reunió a rostros populares de los realities de Mediaset España, como Sofía Suescun y Marta Peñate, que terminó ganando el formato, 'Supervivientes All Stars 2' ha decidido dar una segunda oportunidad a Adara Molinero, según informa la cuenta PocoPasaTV, después de una mala experiencia el año anterior en Honduras.

Adara sufriendo una reacción alérgica en la primera edición de 'Supervivientes All Stars'

En la primera edición de 'All Stars', Adara se convirtió en la primera expulsada, tras estar cerca de abandonar antes de saltar del helicóptero, tener que soportar una reacción alérgica y rogarle a la audiencia su expulsión debido a sus constantes ataques de pánico. La madrileña, experta en realities, no tuvo un buen concurso el año anterior y no fue capaz de ser la guerrera que habíamos acostumbrado a ver en su edición de 'Supervivientes 2023' o en su paso años atrás por 'Gran Hermano 17'.

Elena Rodríguez, madre de Adara y concursante de 'Supervivientes All Stars 2025'

Adara Molinero y Elena Rodríguez, madre e hija, juntas en 'Supervivientes All Stars'

La concursante llegará a Honduras, siendo uno de los fichajes estrella de esta segunda edición del formato de Mediaset España.

Esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars' trae consigo la reunión de Adara Molinero y Elena Rodríguez, madre e hija, como concursantes. No solo la menor de las dos cuenta con una amplia experiencia en realities, sino que la mayor también ha participado anteriormente en otros realities como 'GH Dúo'. Además, ambas cuentan con un fuerte carácter que podría reforzarles o alejarles una vez termine su experiencia en la isla.