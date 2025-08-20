FormulaTV
FICHAJE ESTRELLA

Adara Molinero completa el casting de 'Supervivientes All Stars 2' y volverá por segundo año consecutivo

La concursante experta en realities regresa tras una mala experiencia en la primera edición de 'All Stars'.

Adara Molinero completa el casting de 'Supervivientes All Stars 2' y volverá por segundo año consecutivo
©Mediaset España
Por Sandra Alcaide Barrón Publicado: Miércoles 20 Agosto 2025 11:38

Telecinco y Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) preparan el regreso de 'Supervivientes All Stars' de cara a su inicio el 4 de septiembre de 2025. La cadena, por el momento, tan solo ha anunciado como concursantes oficiales a 3 de los 14 participantes: Gloria Camila, Jessica Bueno e Iván González. Sin embargo, el resto del casting también es público debido a la confirmación de diferentes medios.

Tras una primera edición que reunió a rostros populares de los realities de Mediaset España, como Sofía Suescun y Marta Peñate, que terminó ganando el formato, 'Supervivientes All Stars 2' ha decidido dar una segunda oportunidad a Adara Molinero, según informa la cuenta PocoPasaTV, después de una mala experiencia el año anterior en Honduras.

Adara sufriendo una reacción alérgica en la primera edición de 'Supervivientes All Stars'

Adara sufriendo una reacción alérgica en la primera edición de 'Supervivientes All Stars'

En la primera edición de 'All Stars', Adara se convirtió en la primera expulsada, tras estar cerca de abandonar antes de saltar del helicóptero, tener que soportar una reacción alérgica y rogarle a la audiencia su expulsión debido a sus constantes ataques de pánico. La madrileña, experta en realities, no tuvo un buen concurso el año anterior y no fue capaz de ser la guerrera que habíamos acostumbrado a ver en su edición de 'Supervivientes 2023' o en su paso años atrás por 'Gran Hermano 17'.

La concursante llegará a Honduras por tercera vez, y por segunda consecutiva, siendo uno de los fichajes estrella de esta segunda edición del formato de Mediaset España. Esta nueva oportunidad para la madrileña en el concurso se verá marcada de nuevo por la actitud y estado de ánimo con el que entre al reality, que fue lo que le sentenció en la ocasión anterior.

Elena Rodríguez, madre de Adara y concursante de &#39;Supervivientes All Stars 2025&#39;

Elena Rodríguez, madre de Adara y concursante de 'Supervivientes All Stars 2025'

Adara Molinero y Elena Rodríguez, madre e hija, juntas en 'Supervivientes All Stars'

Esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars' trae consigo la reunión de Adara Molinero y Elena Rodríguez, madre e hija, como concursantes. No solo la menor de las dos cuenta con una amplia experiencia en realities, sino que la mayor también ha participado anteriormente en otros realities como 'GH Dúo'. Además, ambas cuentan con un fuerte carácter que podría reforzarles o alejarles una vez termine su experiencia en la isla.

