'Supervivientes All Stars 2' se estrena el 4 de septiembre en Telecinco

La nueva entrega del formato de aventuras arrancará el 4 de septiembre con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño como presentadores.

©Mediaset España
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Martes 12 Agosto 2025 17:44 (hace 7 horas)

La final de 'Supervivientes 2025', en imágenes 21 fotos

Vídeos FormulaTV
'Supervivientes All Stars' vuelve a Telecinco antes de lo previsto. La segunda edición del especial de leyendas del reality debutará el próximo 4 de septiembre con una gala inaugural que, como todos los años, promete sorprender. Las ceremonias las protagonizarán el trío habitual de presentadores Jorge Javier Vázquez al frente de las galas principales, Sandra Barneda conduciendo los debates y Laura Madrueño retransmitiendo desde los Cayos Cochinos.

En esta fecha de estreno participarán un gran elenco de concursantes de los que ya conocemos algunos nombres, tal y como promete PocoPasa TV. El primero de ellos es el de Jessica Bueno que ya ha aparecido como concursante confirmada en las redes de 'Supervivientes' y volverá a saltar desde el helicóptero más de una década después de su participación en 2011. A ella se suman concursantes publicados por otros medios como es el caso de Miri Pérez-Cabrero, Iván González, ambos anunciados en exclusiva por FormulaTV.

A estos tres, se les sumarán también otros concursantes como Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Tony Spina, Noel Bayarri, Rubén Torres, Kike Calleja de Domingo, Alejandro Albalá y Carlos Alba.

La final de la última edición de 'Supervivientes' obtuvo grandes datos de audiencia

La cadena confía en repetir el éxito de la última edición de 'Superviventes', que cerró su última gala con un share del 25,9% y 1.734.000 espectadores de media, un gran dato respecto a sus anteriores ediciones. Además, como ya ocurrió en la anterior entrega del 'All Stars', la producción promete pruebas más duras, menos recursos y un plantel que combina nombres muy distintos que pueden generar tramas muy interesantes dentro de la isla.

Laura Madrueño despeja todas sus dudas sobre su continuidad en el programa y regresa de nuevo para narrar la aventura desde Honduras. Ella misma ha sido la protagonista del vídeo promocional, donde ha avisado de lo siguiente: "Cada vez queda menos para que este increíble lugar vuelva a llenarse de vida y de segundas oportunidades".

Marta Peñate ganó la primera edición de 'Supervivientes All Stars'

Expectación en redes y regreso al FesTVal

El estreno coincidirá con el FesTVal de Vitoria, que se celebrará también a inicios de septiembre y donde el reality tendrá la oportunidad de desfilar por la alfombra naranja. Por otro lado, en las redes sociales, los seguidores ya comentan los nombres de este nueva edición y algunos ya tienen a su favorito. Además, según Telecinco, esta edición será "más extrema que nunca" y buscará recuperar el liderazgo en el prime time de otoño.

