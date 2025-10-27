Por Julia Almazán Romero |

Desde Honduras llegan las imágenes más duras de la edición de 'Supervivientes All Stars' con Adara Molinero como protagonista. La superviviente estaba completamente superada por el temporal que ha azotado Playa Leyenda. Las lluvias torrenciales y el viento incesante han dejado a los supervivientes en una situación límite, con todo su material empapado y sin posibilidad de resguardarse. "Te juro que me va a dar algo. Es inhumano esto, por favor", se lamentaba la concursante mientras el agua inundaba la playa. La situación era tan extrema que Molinero rompía a llorar y, desesperada, gritaba: "¡Sacadme de aquí!".

El huracán Melissa ha convertido la recta final del concurso en una auténtica pesadilla. Tal y como informaron desde el programa '¡Vaya fama!', el equipo llegó a plantearse una posible evacuación debido a la gravedad del temporal. Desde Honduras comentan que la lluvia ha generado "ríos dentro de la playa". A esto añaden que los propios concursantes "han vivido mojados y han entrado en pánico, no solo Adara, (...) todos han gritado y han llorado". Una experiencia que, a solo días de la final, ha minado los ánimos de los concursantes: "A cinco días de la final algunos se están planteando abandonar".

Adara Molinero, concursante de 'Supervivientes All Stars'

Durante la conexión en directo, Laura Madrueño confirmaba que Playa Leyenda había quedado "casi inhabitable" y "absolutamente destrozada". Afortunadamente, durante la gala de 'Conexión Honduras' el temporal amainaba y disfrutaban de "un pequeño claro". Mientras, las cámaras mostraban los restos del refugio empapado y los participantes sin apenas espacio seco. Ante las imágenes, Sandra Barneda no ocultaba su sorpresa: "Los concursantes han pasado una de las noches más espantosas y espeluznantes de la historia de 'Supervivientes'".

Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres durante la ceremonia de salvación de 'Supervivientes All Stars'

Los finalistas a cuatro días del fin de 'Supervivientes All Stars'

Ya más tranquila, Adara Molinero reconocía ante la presentadora haber vivido uno de los peores momentos de su vida. ". Ha sido el fin de semana más duro de mi vida", confesaba. Sus compañeros, como Miri Pérez-Cabrero Rubén Torres , corroboraban sus palabras: ". Estábamos todos igual".

A cuatro días del desenlace de 'Supervivientes All Stars', y con el temporal como protagonista, los concursantes se han trasladado a Cayo Paloma, la última parada antes de su regreso a España. Allí vivirán las horas finales del reality tras la confirmación de Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno como finalistas. Ahora la cosa queda entre Torres y Molinero, que se batirán en duelo para luchar por la victoria junto a sus compañeros el jueves desde Honduras.