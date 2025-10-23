Por Beatriz Prieto |

El jueves 23 de octubre, 'Supervivientes All Stars 2025' afrontó su octava gala semanal capitaneada por Jorge Javier Vázquez, cuatro días después de la expulsión de Gloria Camila.Con seis concursantes aún en Honduras y una nueva expulsión a la vista, el presentador arrancó la cita con un importante anuncio: el calendario completo de la recta final de la edición, incluyendo su final.

"Atención a lo que os voy a contar", proclamó el presentador, tras irrumpir en el plató arropado por los habituales aplausos de los presentes. Vázquez anunció entonces que "el domingo en 'Conexión Honduras'", es decir, el 26 de octubre, el programa viviría "un momento icónico: los supervivientes se mudan a Cayo Paloma, donde sobrevivirán hasta su vuelta a España".

Jorge Javier Vázquez pone fecha a la semifinal y a la final de 'Supervivientes All Stars 2025'

"Y atención, porque el martes, en 'Tierra de nadie', viviremos la semifinal con una expulsión muy emocionante", añadió el presentador, sobre una cita que tendría lugar el 28 de octubre, con el propio Vázquez al frente. "Y el jueves, ¡gran final desde Honduras, donde conoceremos al ganador o ganadora de esta edición!", anunció el catalán, sobre la gala que pondrá punto final a la edición el próximo 30 de octubre.

A por los primeros finalistas

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' en el inicio de la gala 8

Ante esta recta final ya marcada en el calendario, Vázquez también aclaró que. "Y proclamamos a los dos primeros finalistas. Uno será el que resulte líder y el otro, el que se libre de la nominación", explicó el presentador, como avance de una noche en la que, tras la salvación de Miri Pérez-Cabrero en el anterior 'Tierra de nadie'.

La barcelonesa, además, era una de las candidatas a obtener la inmunidad con el liderazgo y convertirse en la primera finalista, al igual que Torres, dado que ambos habían triunfado en la semifinal de la prueba de líder. No obstante, en caso de que su paisano fuera expulsado esa misma noche, dicho puesto quedaría ocupado por Tony Spina, quien se mediría con Miri antes de unas últimas nominaciones que determinarán una expulsión que marcará la semifinal.