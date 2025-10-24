Por Beatriz Prieto | |

'Supervivientes All Stars 2025' afrontó su octava gala semanal el jueves 23 de octubre, con Carlos Alba y Rubén Torres en la palestra, después de la salvación de Miri Pérez-Cabrero en 'Tierra de nadie'. Una decisión en manos de la audiencia, cuyos votos condenaron el concurso de Carlos en plena recta final.

63,9% y 36,1% fueron las cifras en las que se repartieron los votos para elegir al noveno expulsado de la edición, cuyos candidatos compartieron sus sensaciones en la palapa. "Estoy supernervioso. También me da pena enfrentarme a Torres, que es un gran superviviente", confesó Carlos, quien también reconoció sentir "tristeza por si me voy, que estamos ya en la recta final".

Torres, emocionado al verse salvado ante Carlos Alba en 'Supervivientes All Stars 2025'

"Si me voy, me voy digno porque los compañeros son todos unos cracks", añadió el concursante, tras lo cual se comparó con el Sevilla en un duelo con el Real Madrid, razón por la que, si perdía ante Torres, "estaría bastante bien la verdad, superorgulloso". Mientras, su rival también compartía la misma sensación de tristeza "por si se acaba esto", antes de bromear con su rapado de pelo, barba y hasta cejas en la mesa de las tentaciones.

Carlos Alba se despide de Laura Madrueño en 'Supervivientes All Stars 2025'

Un respeto mutuo

"Por una parte,", comentó el superviviente, con humor. "Si es por ella, mejor no vengas ahora", señaló Jorge Javier Vázquez , dado el enfado de la pareja del barcelonés al ver que, a cambio de un platazo enorme de migas y dos más repletos de golosinas.

"Tienes todo mi respeto, ya te dije hace tiempo que te admiro un montón, porque has pasado de todo y me has demostrado que eres un gran superviviente", confesó Torres a su compañero en la palestra, con quien "me hubiese gustado llegar a la final, pero fuera vamos a seguir viéndonos". "Yo lo que puedo decir de Torres es una cosa: que tiene un corazón que no le cabe en el pecho", le dedicó Carlos, quien se acabó convirtiendo en el nuevo expulsado, lo que desató las lágrimas de su rival al verse salvado.

"¡Madre mía! De verdad, muchísimas gracias a todo el mundo que ha tenido un momento para salvarme", declaró el barcelonés, emocionado. Mientras, Carlos se despidió uno a uno de sus compañeros, con besos y abrazos, antes de unirse a Madrueño: "Agradecer a Cuarzo, a la cadena, por darme esta oportunidad, a todo el equipo que tenéis, porque es impresionante lo que hacéis". Unas cariñosas palabras en las que el concursante también tuvo presentes a sus compañeros, presentes y expulsados, además de a Madrueño y sus seres queridos, antes de abandonar la palapa y, con ello, el reality.