'Supervivientes All Stars 2025': Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres, últimos nominados de la edición

La victoria de Miri Pérez-Cabrero en la prueba de líder determinó la que fue la última ronda de nominaciones, en plena recta final.

Por Beatriz PrietoPublicado: Viernes 24 Octubre 2025 01:56 (hace 4 horas) | Última actualización: Viernes 24 Octubre 2025 02:28 (hace 4 horas)

'Supervivientes All Stars 2025' inició la cuenta atrás hacia la final la noche del jueves 23 de octubre, cuando Carlos Alba se despidió de la experiencia al convertirse en el noveno expulsado. Con la gran final marcada justo para una semana después, como confirmó Jorge Javier Vázquez al comienzo de la gala, los supervivientes afrontaron las últimas nominaciones, que dejaron dos primeros finalistas y tres concursantes en la palestra.

Con Torres salvado, el barcelonés volvió a medirse con Miri Pérez-Cabrero en una final de líder, tras su histórico duelo en la noria infernal. En esta ocasión, el programa preparó un recorrido entre distintos tipos de pasarela en el que ambos concursantes debían recoger las piezas de un puzzle que solo podían empezar a montar, colgado sobre la arena, al reunirlas todas en la playa.

Miri celebra su victoria en la prueba de líder de &#39;Supervivientes All Stars 2025&#39;, junto a Laura Madrueño y Torres
Miri celebra su victoria en la prueba de líder de 'Supervivientes All Stars 2025', junto a Laura Madrueño y Torres

El cansancio fue haciendo mella en ambos competidores, que acabaron de recoger sus piezas prácticamente a la vez, con Miri algo retrasada con respecto a su paisano. Aún así, la barcelonesa no tardó en coger el ritmo, mientras Torres optó por montar el puzzle sobre la arena antes de colgarlo. No obstante, dicha estrategia salió rana al superviviente: la cuenta atrás concluyó antes de que colgara más piezas que su rival, quien obtuvo así el collar de líder y, con la consiguiente inmunidad, se convirtió en la primera finalista de la edición.

Tony, segundo finalista

Con solo cuatro concursantes como candidatos a ser nominados, el resto de supervivientes procedieron a lanzar sus votaciones, donde Adara se impuso como nominada de grupo, a causa del voto de Jessica, con el argumento de que a Torres lo había nominado la última vez, y del propio barcelonés, que señaló que "es la única que no ha estado nominada en esta recta final". Mientras tanto, Jessica, Torres y Tony empataron con un punto cada uno a causa del voto que Carlos, como expulsado, otorgó en secreto al italiano con el "beso de la traición".

Los concursantes de &#39;Supervivientes All Stars 2025&#39; tras las nominaciones de la gala 8
Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' tras las nominaciones de la gala 8

Por ese motivo, Miri tuvo una doble misión: elegir al segundo nominado de grupo y al suyo propio. Sin embargo, al percatarse de que solo un compañero se libraba de la nominación, la superviviente optó por elegir directamente al que sería el segundo finalista: "Va a sorprender, pero voy a liberar a Tony, porque siempre dice que no le doy tregua". "Lleva muchas semanas nominado y esta vez le voy a dar la tregua que se merece", remató la líder, ante el agradecimiento de un ligeramente emocionado Tony, que se libraba de hacer frente a una expulsión que tendrá lugar en la semifinal del próximo 28 de octubre.

