Por Sandra Alcaide Barrón |

'Supervivientes All Stars' está llegando a su recta final, trayendo consigo los retos y pruebas más complicados del concurso. 'La mesa de las tentaciones' hacía su aparición en la gala del martes, haciendo que Laura Madrueño ofreciera distintas recompensas a los concursantes a cambio de unos cambios de looks completamente radicales.

La primera en medirse al corte de pelo por parte de la presentadora fue Jessica Bueno. Tras mucho pensárselo y dejar de lado la promesa de "no tocar su pelo" que había hecho previamente a su entrada al concurso, la modelo aceptaba cortarse 25 centímetros de cabello, consiguiendo así una hamburguesa gigante y un plato de arroz con leche como recompensa. Sin embargo, tampoco pudo evitar derrumbarse al ver cómo su pelo iba cayendo.

Adara Molinero cortándose el pelo en 'Supervivientes All Stars'

Las otras dos afectadas por los cortes de pelo de Laura Madrueño fueron Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero. En el caso de la primera, en un principio aceptaba quemar una de sus pertenencias para poder comer un trozo de bocadillo. De igual forma, esto no quedaba aquí, la presentadora le ofrecía la tentadora opción de hablar por teléfono con su novio y comerse el resto de bocadillo si accedía a cortarse una generosa cantidad de pelo. A pesar de que la oferta era tentadora, la concursante terminaba rechazándolo y, tras un periodo de negociación entre ambas, finalmente el trato quedaba en que ella se cortaba 10 centímetros de su melena por dos trozos de bocadillo y uno de tarta.

Miri Pérez-Cabrero se salva de la expulsión ante Rubén Torres y Carlos Alba en 'Supervivientes All Stars'

Miri Pérez-Cabrero se salva de la expulsión

Por otra parte, la gala del martes 21 de 'Supervivientes All Stars' también dejó a su primer salvado de la expulsión del jueves entre Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres y Carlos Alba. La joven conseguía librarse de nuevo de la expulsión con el 43,6% de los votos frente a los otros dos porcentajes del 38,6% y 17,8%.

De esta forma, los otros dos concursantes deberán esperar hasta la gala del jueves para conocer quién de los dos permanecerá una semana más en el reality, que poco a poco va llegando a su final. Torres y Carlos Alba se enfrentan a su segunda y tercera nominación respectivamente en 'Supervivientes All Stars 2', al salir vencedores anteriormente de la expulsión frente a Noel Bayarri y Gloria Camila.