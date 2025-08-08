Por Sandra Alcaide Barrón |

Es por esto que Agustín Bravo era preguntado por un posible regreso a Honduras, cuatro años después de su participación. El comunicador participó en 'Supervivientes' en el año 2021, que por aquel entonces lo producía Bulldog TV, y fue el cuarto expulsado de su edición. Por esto, el presentador aprovechaba las preguntas para sincerarse sobre su "espinita" con el reality de Telecinco.

Agustín Bravo y su cambio físico en 'Supervivientes'

"Agustín Bravo fue en el 2021 y le metieron en un barco y después le sacaron y le pusieron en un corralito. O sea, no me dejaron hacer nada. Entonces yo entiendo que la productora diga, '¿este tío qué juego va a dar?'. Porque no me dejaron hacer nada. Si a alguien se le enciende la bombilla y dice: 'joder, no hemos visto a Agustín todavía, vamos a ver cómo se desenvuelve en 'Supervivientes'', pero no me han llamado y creo que no lo harán", indicaba a GTres, tal y como recoge Lecturas.

Además, el presentador reivindicaba un tipo de concursante amistoso y menos conflictivo de los que estamos acostumbrados a ver triunfar en estos programas. "Tengo una espinita porque yo tenía unas ideas muy claras de llevarme bien con todo el mundo, que eso es espectáculo también. Ser divertido, dar buen rollo, que haya un buen ambiente, aunque parece que eso en la televisión no se valora, yo te aseguro como comunicador que lleva en esto 40 años que eso también vale. Yo quería demostrar esa parte, pero no me dejaron".

Agustín Bravo en la final de 'Supervivientes 2021'

Critica a la organización

De igual forma, Agustín Bravo confesaba no haberse sentido en igualdad de condiciones con sus compañeros: "Estuve en un puñetero barco, no llegué a pisar la isla aquella, no me tiré del helicóptero, después me tiré porque hubo una votación que se sacaron de aquella manera. Pero vamos, yo creo y me temo que no pasé por 'Supervivientes' en las mismas condiciones que todos. No lo he borrado porque sé cómo se pasa y estuve allí, pero no fue para nada la experiencia, no me sacó ni el 15% de lo que yo tengo".

"Con no hagan un 'Supervivientes' de los que estuvieron en ese barco... Es el único modo que tengo de ir. Los directivos tú sabes cómo son, piensan en quién dio más juego, quién insultaba, quién hacía todas las pruebas... Entonces yo creo que no entro en esa quiniela", sentenciaba.