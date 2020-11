'MasterChef Celebrity 5': Celia Villalobos, undécima aspirante eliminada de la edición

La noche del martes 24 de noviembre, Televisión Española emitió una nueva entrega de 'MasterChef Celebrity', con la final cada vez más cerca. Una ocasión en la que los aspirantes se enfrentaron a nuevas pruebas para permanecer en el programa, antes de tener que hacer frente a una nueva despedida: la de Celia Villalobos. La expolítica tuvo que abandonar el formato tras una prueba de eliminación que la dejó con un mal sabor de boca, por lo que no le sorprendió su expulsión frente a su compañera, La Terremoto de Alcorcón. Una decisión por parte del jurado que convirtió a la cantante en semifinalista junto a sus compañeros Florentino Fernández, Josie, Raquel Meroño, Ainhoa Arteta y Nicolás Coronado.

La Terremoto de Alcorcón y Celia Villalobos, antes de conocer la eliminación de la expolítica de 'MasterChef Celebrity'

La primera prueba arrancó después de que los concursantes recibieran la visita de amigos y familiares, quienes prestaron su ayuda durante el cocinado, en el que tenían que elaborar diferentes tartas. Un reto que concluyó con Josie yendo directamente a la prueba eliminatoria tras recibir el delantal negro por un resultado que "no se puede comer y no está bien estéticamente". En el lado contrario, el jurado situó los platos de Raquel y Ainhoa como las mejores de la prueba. Finalmente, Meroño se alzó con la victoria, lo que la situó al frente de los dos equipos en la prueba grupal, celebrada en Ibiza. En equipos de tres personas, los concursantes elaboraron los distintos platos en medio de tensiones y disputas, especialmente a raíz de la necesidad de que Meroño tratase de trabajar con ambos equipos por igual.

"No toda la culpa es de Raquel. Estabais perdidos y poco concentrados. El mejor ha sido Josie, currante y, aunque tu futuro estaba condenado, has sacado el postre solito", declaró Pepe Rodríguez, al valorar al equipo perdedor, formado por el diseñador, La Terremoto de Alcorcón y la propia Celia Villalobos, que tuvieron que enfrentarse a la eliminatoria con Meroño: tenían que afrontar el desafío entre la cocina fusión y la cocina asiática, en duelos. El reto concluyó con Raquel en primer lugar, seguida de Josie, lo que dejó a La Terremoto y a Villalobos en la cuerda floja, antes de que el jurado anunciara la expulsión de la segunda, quien ya parecía muy convencida de ello. "La he cagado", aseguraba la expolítica, cuando su compañera manifestó sus dudas sobre quién tendría que despedirse.

"He fracasado rompiendo prejuicios sobre los políticos"

Los semifinalistas de 'MasterChef Celebrity 5' en la despedida de Celia Villalobos

A pesar de la tensión que ambas habían protagonizado especialmente en la prueba grupal, las dos concursantes se fundieron en un abrazo de despedida, tras el cual Celia instó a su compañera a que triunfara, porque "te quiero ver en la final". "Me voy contenta con mi paso", valoró la aspirante, quien reconoció haber llegado "con mucho miedo" al principio de la edición, algo con lo que Jordi Cruz Mas le había "ayudado muchísimo y se lo agradezco de corazón".

"He aprendido mucho aquí, no solamente de cocina", aseguró Villalobos, que apostaba por seguir reinventándose, puesto que "quiero seguir viva, siempre". "Tengo mucho carácter, pero no conozco a ninguna mujer que haya llegado a algo en este mundo masculino, tan machista y tan difícil, que no tenga muchas narices", manifestó la aspirante, que reconoció llevarse del formato "amigos y conocer mejor a la gente" y apostó por una final con Terre, Josie y Nicolás, a quien veía ganador. "Vine a romper prejuicios sobre los políticos y creo que he fracasado. Creo que son tan fuertes, que es muy difícil conseguirlo", aseguraba la aspirante, tras su marcha.