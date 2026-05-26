Por Redacción |

La nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' arrancó con una noche de hogueras que ya prometía ser especialmente complicada para casi todas las parejas. El avance dejaba varias imágenes de máxima tensión: Yuli suplicando a Sandra Barneda que necesitaba ver a Lucas, Bayán rota cuando apenas ella y su novio llevaban unas horas separados, Mar enfrentándose a otra hoguera convertida en un nuevo suplicio y Alba echando a correr de nuevo con la tablet tras ver imágenes de David.

La tensión tampoco se quedaba solo en la hoguera de las chicas. El avance de los chicos mostraba a David reaccionando de una forma muy parecida a su pareja, corriendo por la orilla después de ver a Alba e incluso consiguiendo llegar a la villa. Christian también parecía intentar salir corriendo, aunque Sandra lograba frenarlo, mientras que Yuli, ya desde la propia villa, parecía iniciar otra carrera desesperada.

Una noche de hogueras marcada por las huidas

Antes de llegar a todo eso, el programa retomó el punto en el que se había quedado la noche anterior: la reacción detras ver las imágenes decon, con esta última llegando a sobrepasar todos los límites. La participante salió corriendo hacia, aunque terminó deteniéndose al escuchar las indicaciones de Sandra.

Leila se rompió entonces en la orilla y definió a Atamán como un "falso de mierda". Sus compañeras, todavía impactadas por la brutalidad de las imágenes, la recibieron muy afectadas en la hoguera, donde encontró consuelo especialmente en Mar. A pesar del golpe, Leila aseguró ante Sandra que se alegraba de haber entrado en la experiencia, porque gracias a ella había podido ver lo que realmente estaba ocurriendo.

Leila se derrumbó tras ver a Atamán sobrepasar los límites con Irini y salió corriendo hacia Villa Montaña.

Yuli se queda sin imágenes y suplica ver a Lucas

El siguiente turno fue el de Yuli, que reconoció no entender por qué Lucas no estaba enfadado con ella tras lo ocurrido con Óscar Ruiz . La participante empezó a pensar que quizá su pareja también había cruzado algún límite en la villa y admitió que seguía sin comprender qué le estaba pasando: nunca había sido infiel y ahora sí.

El momento más duro llegó cuando Sandra Barneda le comunicó que no había imágenes para ella, ya que ambos se habían saltado las normas de forma reiterada. Yuli se vino abajo y acabó arrodillándose ante la presentadora para suplicarle que le enseñara imágenes de Lucas. Más tarde, ya completamente desolada, reconoció que en la villa no piensa tanto en su pareja y que pasa el día abrazada a Óscar "como si fuese su novio". Además, admitió que ver a Lucas hacer algo con otra soltera podría llegar a aliviarla.

Yuli se quedó sin imágenes de Lucas por saltarse las normas del espejo y acabó suplicando a Sandra Barneda poder verle.

Bayán se llena de dudas nada más empezar

Después llegó el turno de Bayan Al Masri , recién incorporada a la experiencia junto a Miguel. La participante confesó que le preocupaba especialmente Claudia, ya que esta tuvo algo con su novio en el pasado. Las primeras imágenes mostraron a Claudia hablando con Atamán y admitiendo que aquello ocurrió hace poco, aunque Bayán matizó que, según lo que ella sabe, la última vez fue en diciembre de 2024.

La situación se complicó cuando Miguel reconoció que su tentación era Andrea y aseguró que era evidente que se iba a tentar. Aunque Bayán admitió que "no había visto nada" grave, esas palabras le generaron muchas dudas, sobre todo porque ella no siente tener una tentación clara dentro de la isla. Finalmente, terminó rompiéndose y echándose a llorar.

Mar se hunde con Christian y Ainhoa

Mar llegó a la hoguera asegurando que solo quería estar con Christian y que necesitaba confiar porque quiere un futuro con él. Sin embargo, las imágenes volvieron a derrumbarla. La participante reconoció que hoguera tras hoguera veía lo mismo y que Christian parecía muy cómodo con Ainhoa, hasta el punto de pensar que la soltera podía gustarle de verdad.

Mar volvió a hundirse al ver el acercamiento entre Christian y Ainhoa y acabó abandonando momentáneamente la hoguera.

Las segundas imágenes elevaron aún más sus dudas, especialmente cuando Christian le dijo a Ainhoa que no estaba enamorado. Mar admitió que ella también empezaba a creerlo y acabó completamente hundida, llorando ante sus compañeras y asegurando que no podía más, que no quería seguir siendo fuerte y que quería irse. La situación fue tan intensa que tuvo que abandonar momentáneamente la hoguera, aunque Sandra le pidió que volviera y no saliera corriendo.

Alba vuelve a correr tras ver a David

El último turno fue el de Alba, que se encendió desde las primeras imágenes de David. La participante lo llamó "guarro" y se mostró especialmente afectada al escucharle responder que no saldría de la experiencia con ella. Alba reconoció que sentía que Lucía le gustaba a su novio y que, además, era su prototipo.

Las últimas imágenes terminaron de desbordarla. Primero salió hacia el camino de antorchas, donde se vino abajo, y después echó a correr por la playa mientras Leila recogía la tablet que había dejado en el suelo. Finalmente decidió parar y volver, aunque confesó a Sandra que quería ir a su villa porque pensaba que David iba a caer.

Alba salió corriendo por la playa tras ver las imágenes de David con Lucía y admitir que temía que su pareja terminara cayendo.

Antes de cerrar la hoguera, Yuli volvió a romperse al pensar que la soltera que estaba conociendo Lucas ahora estaba con David. Ese cambio la hizo temer que Lucas lo estuviera pasando mal, aumentando todavía más su sentimiento de culpa.

David sale corriendo hacia Villa Deseo tras ver a Alba

El turno de los chicos comenzó con David, que vio las primeras imágenes de Alba junto a Álex, el nuevo tentador. Al participante le inquietó descubrir que su pareja ya conocía a Álex por Instagram y que él no sabía nada de esa conexión. La tensión aumentó cuando Alba admitió en un juego que se besaría con alguien del jacuzzi, donde también estaba el soltero.

Las siguientes imágenes mostraron un acercamiento cada vez mayor entre ambos, especialmente en el jacuzzi, donde hablaron incluso del tipo de sexo que le gustaba a Alba. David se quedó completamente roto, ya que explicó que había vivido con ella un problema íntimo que para él había sido grave.

Desbordado, se abrazó a Sandra Barneda y le pidió que le dejara irse. Poco después, salió corriendo por la orilla gritando "¡Alba!", hasta el punto de que sus gritos llegaron a escucharse desde la otra villa. David seguía repitiendo que Alba era el amor de su vida.

David se rompió al ver a Alba con Álex y salió corriendo hacia Villa Deseo gritando que ella era el amor de su vida.

Lucas se queda sin imágenes de Yuli

Después, Lucas se quedó sin ver imágenes de Yuli, igual que le había ocurrido a ella en su hoguera. Sandra explicó que ambos se habían saltado las normas del espejo de forma reiterada, por lo que no habría vídeos para ninguno.

La decisión terminó de romper al participante, que esperaba poder saber cómo estaba Yuli después de todo lo ocurrido.

Miguel descubre las dudas de Bayán

El siguiente fue Miguel, que vio a Bayán hablar sobre la relación. La participante reconocía que prácticamente no se habían separado en el año que llevan juntos y que Miguel lo dejó todo para irse con ella a Mallorca, algo que podía haber generado cierta dependencia emocional.

Miguel defendió que Bayán venía de una relación tóxica, pero aseguró que con él eso no ocurriría. Más tarde, se sorprendió al escucharla decir que no estaban bien, porque él no sabía a qué se refería. El participante apuntó a posibles problemas de convivencia y admitió que le molestó que Bayán dijera que le daría una cita a Cristian, ya que es amigo suyo.

En medio de su turno, David regresó a la hoguera completamente hundido, pidiendo irse y abrazándose a sus compañeros.

Atamán se derrumba con las imágenes de Leila y David

Antes de ver sus imágenes, Atamán confesó que quizá podría llegar a perdonar a Leila. Sin embargo, los vídeos le golpearon de nuevo al verla cada vez más cerca de David Vaquero , casi como si ya fueran una pareja.

El momento más duro llegó cuando Leila reconoció ante sus compañeras que le encantaba acostarse con David y que él le daba cosas que habría querido recibir de Atamán. El participante se hundió al escucharla compararle con el soltero y aseguró que no entendía cómo podía olvidar once años de relación.

En las últimas imágenes, Leila explicaba que echaba de menos más cariño por parte de Atamán. Él reconoció que quizá no siempre había sido tan cariñoso, pero lamentó sentir que ella estaba desmontando toda su historia: "Ahora parece que después de 11 años no le gusta nada de mí".

Atamán se hundió al escuchar a Leila comparar su relación con David y reconocer que echaba de menos más cariño por su parte.

Christian intenta salir corriendo tras ver a Mar

El último turno fue el de Christian, que vio a Mar llamarle de nuevo "cerdo" y "guarro", quitarse el anillo, tirarlo y decir: "Que te jodan, Christian". El participante no pudo más y se levantó intentando salir corriendo, aunque Sandra logró frenarlo.

Después, Christian pidió perdón por los insultos que él también le había dedicado a Mar, siguiendo el consejo de sus compañeros. Sin embargo, volvió a hundirse al ver una fiesta en Villa Deseo en la que los solteros gritaban "tu novio es un cabrón" mientras Mar bailaba.

Yuli intenta irse de Villa Deseo para ver a Lucas

La noche todavía dejó una última carrera, esta vez de Yuli desde Villa Deseo. La participante, completamente destruida por la situación, pidió ver a Lucas para pedirle perdón. Aseguraba tener el presentimiento de que él estaba mal y reconocía que empezaba a arrepentirse de todo lo ocurrido.

Yuli salió corriendo de la villa hacia la playa, aunque Óscar consiguió seguirla y detenerla antes de que la situación fuera a más. Pese al momento de culpa y arrepentimiento, la participante terminó la noche volviendo a dormir junto al soltero.

Yuli salió corriendo de Villa Deseo con la intención de ver a Lucas y pedirle perdón, aunque Óscar consiguió alcanzarla y frenarla en la playa.

Leila se hunde y el avance incendia Villa Montaña

La tensión también pasó factura a Leila, que se mostró completamente hundida tras la hoguera. La participante le confesó a Cristian que quería irse a casa y terminó levantándose del sofá entre lágrimas para refugiarse en la habitación.

El programa cerró con un avance que dejó Villa Montaña patas arriba. En las imágenes se veía a Atamán besándose con Irini y también con quien parece ser Jokebed, además de compartir cama con ambas. También aumentaba el acercamiento entre Alba y Álex, y entre Christian y Ainhoa, hasta el punto de que Nieves llegaba a preguntarse si se estaban liando.

El avance dejó nuevas imágenes de Atamán con Irini y otra soltera, más tensión entre Alba y Álex y una próxima hoguera de confrontación entre Mar y Christian.

El avance también mostró el esperado momento de las cartas, marcado por las lágrimas y el arrepentimiento, y una nueva reacción explosiva de Mar, que tendrá la oportunidad de ver imágenes de Christian en directo y acabará tirando la televisión al suelo. Además, el próximo programa incluirá una hoguera de confrontación entre Mar y Christian, con Ainhoa también presente en algunos momentos.