FormulaTV
Conectar
Última hora Caen la red social X y ChatGPT: un problema en Cloudfare afecta a varios servicios

OTRA MÁS

Cristina Cifuentes lamenta esta ausencia del montaje final de 'Hasta el fin del mundo': "Trabajamos muchísimo"

La colaboradora de 'Todo es mentira' aprovechó una pregunta de Risto Mejide para contar qué cosas de la grabación no habían salido en el programa.

Cristina Cifuentes lamenta esta ausencia del montaje final de 'Hasta el fin del mundo': "Trabajamos muchísimo"
©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 18 Noviembre 2025 14:15 (hace 3 horas)

Posados de los concursantes de 'Hasta el fin del mundo' 7 fotos

Jedet y Andrea Compton, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Aldo Comas y José Lamuño, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Anabel Dueñas y Rocío Carrasco, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Nia y J Kbello, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Cristina Cifuentes y Alba Carrillo, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Los concursantes de 'Hasta el fin del mundo', el reality de La 1

Cristina Cifuentes, concursante de 'Hasta el fin del mundo' junto a Alba Carrillo, ha acudido a 'Todo es mentira' para comentar la actualidad política. Sin embargo, la expolítica ha aprovechado su paso por el programa de Mediaset y las preguntas de Risto Mejide para promocionar el reality de La 1.

En su paso por el programa de Cuatro, Cifuentes confesaba haber vivido una experiencia muy "dura y brutal con cosas inolvidables" en la que se ha sentido "bien y mal" a la vez. Además, admitía haber muy bien desconectado del teléfono móvil durante el reality.

Risto Mejide en &#39;Todo es mentira&#39;
Risto Mejide en 'Todo es mentira'
Vídeos FormulaTV

De igual forma, el presentador preguntaba a la expolítica "qué cosas de la grabación no se mostraban en el montaje final" de cada episodio, siendo consciente de las recientes críticas de Aldo Comas y Alba Carrillo sobre este tema anteriormente. Respecto a esto, Cifuentes respaldó a sus compañeros de reality con su respuesta: "Muchísimas cosas, la mayoría", afirmaba.

En consecuencia a su propia respuesta, esta contaba una de "las cosas más bonitas" que había vivido durante su paso por 'Hasta el fin del mundo' y que no se había mostrado en el episodio: "Yo no había pescado nunca, fijaos qué tontería. Estuvimos pescando con una barca en el Caribe y yo pesqué mi primer pez: un bonito. Fue maravillosa la experiencia".

Cristina Cifuentes con Alba Carrillo en &#39;Hasta el fin del mundo&#39;
Cristina Cifuentes con Alba Carrillo en 'Hasta el fin del mundo'

Todos los trabajos de Cifuentes en 'Hasta el fin del mundo'

Uno de los lados de Cristina Cifuentes y su pareja de concurso, Alba Carrillo, que no se mostró en la emisión de 'Hasta el fin del mundo', según la expolítica, fue todos los trabajos que tuvieron durante el reality: "Trabajamos muchísimo y yo viví una de las experiencias más bonitas de todo el viaje. Hemos hecho camas en hoteles, hemos sido reponedoras de supermercado, recolectoras de café...".

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Programas relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas