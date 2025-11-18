Por Sandra Alcaide Barrón |

Cristina Cifuentes, concursante de 'Hasta el fin del mundo' junto a Alba Carrillo, ha acudido a 'Todo es mentira' para comentar la actualidad política. Sin embargo, la expolítica ha aprovechado su paso por el programa de Mediaset y las preguntas de Risto Mejide para promocionar el reality de La 1.

En su paso por el programa de Cuatro, Cifuentes confesaba haber vivido una experiencia muy "dura y brutal con cosas inolvidables" en la que se ha sentido "bien y mal" a la vez. Además, admitía haber muy bien desconectado del teléfono móvil durante el reality.

De igual forma, el presentador preguntaba a la expolítica "qué cosas de la grabación no se mostraban en el montaje final" de cada episodio, siendo consciente de las recientes críticas de Aldo Comas y Alba Carrillo sobre este tema anteriormente. Respecto a esto, Cifuentes respaldó a sus compañeros de reality con su respuesta: "Muchísimas cosas, la mayoría", afirmaba.

Todos los trabajos de Cifuentes en 'Hasta el fin del mundo'

En consecuencia a su propia respuesta, esta contaba una deque había vivido durante su paso por 'Hasta el fin del mundo' y que no se había mostrado en el episodio: ", fijaos qué tontería. Estuvimos pescando con una barca en el Caribe y yo pesqué mi primer pez: un bonito.".

Uno de los lados de Cristina Cifuentes y su pareja de concurso, Alba Carrillo, que no se mostró en la emisión de 'Hasta el fin del mundo', según la expolítica, fue todos los trabajos que tuvieron durante el reality: "Trabajamos muchísimo y yo viví una de las experiencias más bonitas de todo el viaje. Hemos hecho camas en hoteles, hemos sido reponedoras de supermercado, recolectoras de café...".