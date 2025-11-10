Por Julia Almazán Romero |

Alba Carrillo ha regresado este domingo al plató de 'D Corazón' después de su largo viaje por América Latina junto a Cristina Cifuentes en el nuevo reality de TVE. Con su habitual energía, Carrillo irrumpió en el programa de Anne Igartiburu y Javier de Hoyos para anunciar: "¡Ya estoy de vuelta!". Un regreso que coincide con el inminente estreno el miércoles 12 de noviembre de 'Hasta el fin del mundo', el formato que promete ser una de las grandes apuestas de la cadena pública.

"¡Qué ganas tenía de ver sentada a mi lado a Alba!", celebró De Hoyos al recibirla en el plató. También Anne Igartiburu le dio la bienvenida con cariño: "¡Qué gusto teneros de vuelta!". La colaboradora, que llevaba tres meses desaparecida de la televisión, reaparecía radiante y con muchas anécdotas a cuestas tras su larga aventura en el programa producido por Zeppelin TV. "A mí me ha dado mucho el aire", bromeó al recordar un viaje de más de 15.000 kilómetros por América Latina, que la ha llevado a recorrer países como Costa Rica, Ecuador, Chile o Argentina.

Alba Carrillo, Anne Igartiburu y Javi de Hoyos en 'D corazón'

Al final del programa, Alba Carrillo recibió una visita muy especial de Cristina Cifuentes, su compañera de aventura en el reality. Ambas se reencontraron en los sofás del magacín, visiblemente emocionadas por la experiencia que han vivido juntas. "Nos han pasado tantas cosas. Ha sido muy heavy y alucinante", confesaba la expresidenta madrileña. Carrillo, por su parte, recordaba los momentos más duros del viaje: "Tuvimos un accidente y casi no lo contamos. En otra ocasión se nos reventó una rueda. Nos han pasado cosas muy fuertes".

Cristina Cifuentes y Alba Carrillo, concursantes de 'Hasta el fin del mundo'

La gran apuesta de TVE para los miércoles

La experiencia también les dejó una profunda reflexión. ", y hemos llorado. Vienes con un nudo en la garganta", contó Cifuentes. Carrillo asentía y apoyaba las palabras de su pareja de concurso: "Te das cuenta de lo afortunada que eres.". Ambas destacaron el vínculo que han forjado durante semanas. "No nos conocíamos antes, pero nos hemos compenetrado muy bien.", aseguró la modelo. "Hemos sido nuestro soporte emocional", añadió la expolítica.

El estreno de 'Hasta el fin del mundo' este miércoles 12 de noviembre se presenta como uno de los grandes proyectos de la temporada en La 1. El programa, presentado por Paula Vázquez, reúne a doce rostros conocidos, entre ellos Jedet, Andrea Compton, Rocío Carrasco o Nia Correia, en una travesía por América Latina que pondrá a prueba su resistencia, compañerismo y capacidad de adaptación.