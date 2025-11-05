TVE presenta 'Hasta el fin del mundo': "Tuvimos que desviar la ruta porque los indígenas pusieron una bomba"

Por Redacción |

Televisión Española está a punto de acoger el estreno de 'Hasta el fin del mundo', el formato de aventura producido por Zeppelin TV y presentado por Paula Vázquez. Con el fin de presentar el programa, el ente público ha convocado una rueda de prensa con las seis parejas protagonistas para avanzar algunos detalles del reality que "tiene un estreno inminente", tal y como ha indicado Sergio Calderón, director de TVE, sin concretar la fecha.

En la rueda también estaba presente Miguel Martín, director general de Zeppelin TV, que ha recordado algunas de las dificultades de la producción: "Hemos estado en un aeropuerto que se ha incendiado". Sin embargo, este no ha sido el único contratiempo que ha vivido el equipo de 'Hasta el fin del mundo', ya que la presentadora ha hablado también de cómo tuvieron que cambiar de rumbo por otro peligro. " El equipo tenía una gran solvencia para que los concursantes estuvieran tranquilos. (...) Es cierto que a veces recibías un mensaje que te decía: 'Hemos tenido que desviar un poquito la ruta porque han puesto una bomba los indígenas', por ejemplo", rememoraba Vázquez.

Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa en la rueda de 'Hasta el fin del mundo'

Tras esta introducción, la rueda de prensa recibía a los doce participantes. Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos eran las primeras en entrar y la actriz comparaba este viaje con el camino de Santiago. "Respetando el camino de Santiago, esto sí que ha sido un cambio interior. Todos hemos tenido un shock en nuestras vidas", explicaba Yolanda Ramos, emocionada.

Complicaciones en la aventura

Andrea Compton y Jedet en la rueda de 'Hasta el fin del mundo'

La siguiente pareja era la formada por Cristina Cifuentes Alba Carrillo . "", agradecía Cristina Cifuentes, tras bromear con Carrillo al recordar cómo eran las más ordenadas de todos los concursantes. "La convivencia ha tenido sus cosas, va a haber de todo. Somos dos mujeres con muchísimo carácter", advertía la colaboradora de ' D Corazón '.

Después, Andrea Compton y Jedet aparecían en el plató. "Jedet estuvo convaleciente durante muchos días", admitía la youtuber, que tuvo que aprender sola unos bailes locales. "El viaje me ha servido para sanar heridas que creía curadas. La salud mental hay que cuidarla mucho", añadía Jedet, contando cómo esta experiencia le ha cambiado la vida.

Llegaba el momento de recibir a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, que también han contado una anécdota destacada de su viaje, recordando cómo un conductor de autobús se negó a llevar a la primera porque pensaba que estaba borracha, llegando a hacerle un test de alcoholemia a petición de Carrasco, que simplemente tenía un fuerte dolor de cuello. "Me ha servido para darme cuenta de que sigo siendo la que fui", decía Rocío Carrasco, mostrando mucha tranquilidad.

Una canción creada en el viaje

La quinta pareja que recibía María Eizaguirre era la formada por J Kbello y Nia Correia, que aprovecharon esta aventura para dar rienda suelta a su arte, llegando a componer una canción juntos durante la experiencia. "El 21 de noviembre sacamos una canción que hemos compuesto durante el programa: 'Dímelo, dámelo'", soltaba la artista canaria por sorpresa.

J Kbello y Nia en la rueda de prensa de 'Hasta el fin del mundo'

Para terminar, Aldo Comas y José Lamuño completaban el casting llegando al plató. "Venía muy viajado, venía chulito y al final me ha ganado el viaje. Ha sido una epopeya, ha sido magia, he sido feliz y libre. He vuelto aquí y ya no lo soy", bromeaba el actor. Por su parte, Lamuño comentaba que él llegaba de un año complicado tras romperse el tendón de Aquiles dos veces. "Nos hemos quitado todas y cada una de las caretas que llevábamos", reconocía José Lamuño.

Yolanda Ramos, a lágrima viva

Finalmente, la rueda de prensa concluía con la emoción de Yolanda Ramos tras ver el avance de lo que podremos ver en 'Hasta el fin del mundo'. "Lo bonito de esto es que no es ficción, te juegas el no caer bien al público. Todos tenemos sombras... Estaba asustada sobre mí, pero luego me tranquilicé. Hay sombras y ya está", aceptaba la cómica, entre lágrimas y arropada por todos sus compañeros.