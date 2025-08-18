Listado de concursantes de 'Hasta el fin del mundo': Conoce a las parejas del nuevo 'Pekín Express' de La 1

Por Redacción |

, su nuevo reality de aventuras que recupera el espíritu de ' Pekín Express ' y vuelve a colocar ade una carrera en la que lo importante no es solo llegar, sino cómo se llega. La presentadora, que ya encabezó con éxito la versión española del mítico formato que emitieron Mediaset, Atresmedia y HBO Max, se pone ahora al frente de esta adaptación de 'Race Across the World', un concurso internacional que ha triunfado en BBC y otras cadenas europeas, y que plantea una ruta por América Latina sin aviones, sin móviles y con recursos limitados.

A lo largo de varias etapas, seis parejas de concursantes famosos tendrán que atravesar el continente americano sin más ayuda que su ingenio, su capacidad para improvisar y su tolerancia a la frustración. Cada episodio terminará con la llegada a un checkpoint donde se registrará el orden de llegada. Ese orden marcará también su salida al día siguiente, respetando las diferencias horarias.

Paula Vázquez presentará 'Hasta el fin del mundo', recuperando el espíritu de 'Pekín Express'

La intensidad de la aventura no es solo física, también emocional, siendo un viaje en todos los sentidos. Qué transporte elegir, cómo gastar el dinero y dónde dormir serán decisiones clave. Y si se quedan sin fondos, podrán trabajar para seguir avanzando. Todo en un entorno real, sin telefónos móviles ni aviones, que pondrá a prueba tanto las relaciones personales como la imagen pública de sus protagonistas. Estas serán las parejas de celebrities que concursarán en la primera edición de 'Hasta el fin del mundo', que todavía no tiene fecha de estreno en el prime time de La 1.

1 Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos

Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos serán concursantes de 'Hasta el fin del mundo'

Yolanda Ramos es una de las humoristas más destacadas de nuestra pequeña pantalla. A lo largo de más de tres décadas ha dejado huella en programas como 'Homo Zapping', 'Buenafuente' o 'Tu cara me suena', y ha brillado como actriz en ficciones como 'Paquita Salas', por la que ganó el Premio Feroz a Mejor Actriz de Reparto. También estuvo nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación por 'Carmina y amén', y recientemente la hemos visto en 'Bake Off: Famosos al horno' y 'Late Xou con Marc Giró'. Su estilo surrealista, su capacidad para reírse de sí misma y su imprevisibilidad la convierten en una de las apuestas más explosivas del formato.

Ainoa Olivares Ramos, su sobrina, representa a la generación que creció entre redes sociales y autocreación. Joven, extrovertida y con vocación de actriz, ha demostrado tener tanta personalidad como ganas de hacerse un nombre propio. Aunque es su primera incursión televisiva de gran formato, llega con la energía de quien está dispuesta a aprender, a reírse mucho y probablemente a discutir con su tía más de una vez.

2 Cristina Cifuentes y Alba Carrillo

Cristina Cifuentes y Alba Carrillo formarán una peculiar pareja en 'Hasta el fin del mundo'

Alba Carrillo es una habitual del universo mediático y ya es un rostro asentado dentro de RTVE. Comenzó como modelo, participando en 'Supermodelo 2007', y no tardó en dar el salto a los platós como celebrity y colaboradora de programas como 'Ya es mediodía' o 'Sálvame'. Ha participado en realities como 'GH VIP' y 'Supervivientes 2017', y en 2023 se sumó al casting de 'Bake Off: famosos al horno'. Su trayectoria combina polémicas, naturalidad y sentido del espectáculo, y acaba de ampliarla con la publicación de su libro autobiográfico 'Lista para la vida'. Actualmente, tras la cancelación de 'La familia de la tele', presenta el programa 'Pasa sin llamar' en La 2 y es colaboradora de 'D Corazón' en La 1.

Cristina Cifuentes sorprendió al público cuando cambió la política por el entretenimiento. Abogada de formación y expresidenta de la Comunidad de Madrid, se ha reciclado en la pequeña pantalla participando en 'MasterChef Celebrity 9' y colaborando en espacios televisivos, como 'Todo es mentira'. Su incorporación a este tipo de formatos ha generado tanto curiosidad como debate, y su presencia en 'Hasta el fin del mundo' no pasará desapercibida, especialmente por sus diferencias ideológicas con su compañera.

3 Andrea Compton y Jedet

Andrea Compton y Jedet se embarcan juntas en la aventura de 'Hasta el fin del mundo'

Jedet es actriz, cantante, escritora y una figura clave del activismo LGTBIQ+ en España. Su papel protagonista en 'Veneno' le valió el Premio Ondas a Mejor Intérprete Femenina de Ficción. Ha publicado los libros 'Mi último regalo' y 'Efecto mariposa', además del disco 'A los hombres que he tenido que olvidar'. Más allá de su faceta artística, siempre ha utilizado su visibilidad para generar conversación sobre identidad, salud mental y derechos sociales. Ahora, sin escenarios ni focos, se enfrenta a una experiencia donde la exposición será otra: sin filtros, sin edición y sin control.

Andrea Compton se ha incorporado al reality como sustituta de última hora. Inicialmente, la acompañante de Jedet iba a ser Rocío Martín Berrocal, pero una baja inesperada obligó a la productora a buscar un relevo de urgencia. Actriz, youtuber y divulgadora cultural, Andrea Compton se ha ganado el cariño del público hablando con humor de películas, series y cultura pop en general. Ha colaborado con medios especializados, participado en ficciones y mantiene una comunidad fiel en redes sociales. Esta aventura marca un giro inesperado en su trayectoria, que ahora pasa del análisis audiovisual al protagonismo real en una ruta sin mapa.

4 Anabel Dueñas y Rocío Carrasco

Anabel Dueñas y Rocío Carrasco, dos amigas que vivirán la aventura de 'Hasta el fin del mundo'

Rocío Carrasco ha vivido toda su vida bajo el foco mediático, pero en los últimos años ha reclamado el control de su propia historia. Hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, ha sido presentadora, colaboradora y protagonista de las docuseries 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío'. En el último año la hemos visto en 'Bake Off: famosos al horno', y ha lanzado su propia línea de cosméticos. Su experiencia en televisión es extensa, pero aquí se enfrenta a un tipo de exposición completamente diferente.

Anabel Dueñas es cantante y actriz. Se dio a conocer en 'Operación Triunfo 2008', y formó parte de los Supersingles de '¡Qué tiempo tan feliz!'. En los últimos años ha trabajado codo con codo con Rocío Carrasco en espectáculos musicales centrados en la figura de Rocío Jurado. Su formación musical y su experiencia escénica pueden que no le sirvan demasiado para enfrentarse a este reto que promete dejar huella.

5 Nia y J Kbello

Nia y J Kbello cambian los escenarios por la brújula en 'Hasta el fin del mundo'

La cantante Nia Correia conquistó al público con su voz en 'OT 2020', donde se alzó como ganadora. Antes ya había trabajado como actriz en musicales como 'El Rey León', y después ha seguido una carrera musical con discos como 'Palosanto'. Ha participado en concursos como 'Tu cara me suena' y se alzó con la Gaviota de Plata de Viña del Mar en 2025,. En 'Hasta el fin del mundo' tendrá que cambiar el micro por la brújula para enfrentarse a una nueva aventura catódica.

J Kbello, nombre artístico de Jesús Cabello, es cantante y bailarín. Tras formarse en el mundo del baile urbano, descubrió su voz y llegó a la final de 'Cover Night'. En 2025 participó en el Benidorm Fest con el tema 'V.I.P.', logrando un meritorio tercer puesto. Además, ha lanzado una colaboración musical junto a Jedet, otra de las participantes de este reality. La ruta por América Latina puede ser un escenario perfecto para seguir explorando sus límites.

6 Aldo Comas y José Lamuño

Aldo Comas y José Lamuño harán equipo como concursantes de 'Hasta el fin del mundo'

Aldo Comas es artista visual, músico, productor, director de cine, empresario y hasta instructor de paracaidismo. Le hemos visto en exposiciones como 'Langostas y guitarras' y en colaboraciones musicales junto a Delafé y La Bien Querida. Aunque no es una cara habitual de la televisión tradicional, salvo por su matrimonio con la actriz Macarena Gómez, su presencia promete momentos imprevisibles y un enfoque alternativo frente a los retos del viaje.

José Lamuño es actor, modelo e influencer. Ha aparecido en series como 'La que se avecina', 'El Continental' o 'Servir y proteger', y también en películas como 'Cómo sobrevivir a una despedida' o 'Benidorm, Mon Amour', precuela cinematográfica de 'L'Alqueria Blanca'. Antes de dedicarse por completo a la interpretación, formó parte de la selección española de voleibol y comenzó estudios de fisioterapia. Ahora convivirá con el marido de una de las vecinas con las que coincidió en Mirador de Montepinar.