Alba Carrillo se despide de 'El cazador Stars' tras batir dos récords históricos

Por Joan Centelles Martínez |

El paso de Alba Carrillo por 'El cazador Stars' no ha pasado desapercibido. Desde que la colaboradora de televisión se incorporara como concursante de la versión de famosos del programa de La 1, no ha dejado de regalar momentos memorables y de sorprender a la audiencia con sus conocimientos y agudeza mental.

Alba Carrillo, Gorka Rodríguez y Paz Herrera en 'El Cazador Stars'

Carrillo hacía historia en el programa al, algo que no se había dado todavía en la versión 'Stars'. Sin embargo,. "Multiplica las vocales de desoxirribonucleótido por los anillos NBA que tiene Pau Gasol y te da...", planteaba el presentador Gorka Rodríguez en la pregunta final. Una pregunta en la que Carrillo escogió la opción "10" y la cazadora la "20". La respuesta correcta fue esta última, por lo que

La colaboradora de televisión se despedía del concurso acumulando un total de 14.700 euros, que donó a la Fundación Ángel Nieto. Una cifra que también supone un récord, pues es la cantidad de dinero más alta que un concursante ha conseguido donar en esta versión de famosos. "Quería haber redondeado el premio a 15.000 euros, pero estoy muy contenta", expresaba tras ser eliminada. "Sois mis dignos sucesores, hacedlo muy bien", se despedía cediendo su testigo a la cantante Natalia y al presentador de 'Órbita Laika', Eduardo Sáenz de Cabezón.

Dadle a ?? e intentamos hacer repesca para Alba — El Cazador (@ElCazadorTVE) May 29, 2024

El Community Manager la echará de menos

El paso de Alba Carrillo por el concurso no hubiera sido el mismo sin los elogios que cada tarde le dedicaba la página oficial del programa de X a la concursante. "Alba Carrillo, (...) no sólo has devorado sino que te has empachado, no eres madre sino tatarabuela, no eres graduada sino Cunt Laude en la universidad de Servington", aplaudía la cuenta. "Alba Carrillo es lo mejor que me ha pasado, no quiero que se vaya nunca, es la persona más talentosa de España". Unas palabras que ahora se han hecho realidad y que han llevado al community manager a declararse en "luto".