Alexia Rivas reaparece en televisión en 'Ya es mediodía': "Lo he pasado muy mal"

Meses han pasado desde la última aparición en la pequeña pantalla de Alexia Rivas. La que fuera redactora y reportera de 'Socialité' saltaba de forma no intencionada a la fama cuando era captada de fondo en ropa interior en una entrevista por videollamada al periodista Alfonso Merlos, que en aquel momento mantenía una relación con Marta López. Tras el escándalo, la joven periodista huyó del foco mediático.

Alexia Rivas reaparece en 'Ya es mediodía'

"Una compañera vuestra me ha liado, pero estoy encantada de estar aquí". Con estas palabras comenzaba una inesperada intervención por videollamada de Rivas en pleno directo de 'Ya es mediodía'. Intrigada, Sonsoles Ónega le preguntaba por su estado. "Ha sido un año muy duro. Lo he pasado mal, porque al final te ves envuelta en algo que escapa a lo que puedes controlar", afirmaba Rivas. "Yo tenía mi trabajo fijo, una carrera que me había labrado como periodista, y veo que todo eso se tambalea".

Pese a todo, la exreportera se mostraba positiva: "Ahora he resurgido y me he venido arriba". Preguntada sobre sus planes de futuro, la periodista comentaba: "He estado un poquito envuelta con el tema de la moda, en Instagram, y tengo proyectos. Estoy abriendo una nueva marca propia de ropa, estoy escribiendo un libro... Pero no descarto el periodismo y nunca lo descartaré", aclaraba. Ante la pregunta de Miguel Ángel Nicolás sobre qué había aprendido con esta polémica, su respuesta era: "He aprendido a practicar la paciencia, a darme cuenta de lo que es importante y que todo pasa. Al final no considero que hiciera nada malo, nadie ha matado a nadie. Y me quedo con el cariño de la gente, que ha sido muchísimo".

¿Felicitará el Año Nuevo a Merlos?

La presentadora del espacio de Telecinco se mostraba visiblemente interesada en la relación actual de Rivas y Merlos, ya que, hace unos meses, anunciaron que rompían su relación. "Te quería preguntar por Merlos, si le vas a felicitar el año". Ante la pregunta, Rivas reía: "Cómo queréis ahí...", decía. Ante la insistencia de los colaboradores, la periodista zanjaba: "Está todo muy bien y yo a todo el mundo al que le tenga cariño le voy a mandar un mensaje. Y a él le tengo cariño".