Alfredo Duro debuta como boxeador ante los vítores de 'El Chiringuito': "Estamos orgullosos de ti"

Llevaba diez meses preparándose para esta cita y Alfredo Duro no decepcionó a nadie en su debut como boxeador. El tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones' fue el centro de atención del programa de MEGA durante su cara a cara con Fabrice, del que salió muy satisfecho. "Estoy flotando, es como si estuviera en otro mundo", definía el púgil nada más terminar el combate.

Alfredo Duro comenta su combate 'El Chiringuito'

La campeona del mundo Joana Pastrana ejerció como comentarista de una contienda que, a su juicio, ganó Duro "de cabo a rabo". Aunque se trataba de una pelea no oficial, por lo que el árbitro no pudo nombrar a ningún ganador, eso no era lo importante para el tertuliano. "No se trataba de un reto en el que yo tuviera que demostrarle nada a nadie, era algo personal", explicaba Duro. En la categoría amateur, los deportistas deben llevar casco y camiseta.

"Me he visto muy bien físicamente, sé que no soy Tyson ni nada parecido pero tengo la ilusión y la vocación", dejó claro ante el micrófono de 'El Chiringuito'. Ahora, no se pone metas, pero tampoco presión. "Quiero tomármelo con calma, yo no soy boxeador, pero me he enganchado a esto porque es tremendo lo que te devuelve. En ese sentido, este deporte no tiene parangón", reconoció el púgil, para después mandar un mensaje a los críticos: "Hay quien se ha puesto a valorar sin saber nada de nada".

????"Mi hermana Marisa ha sido mi inspiración. Ella ha derrotado a la muerte y a todo". La emoción de @alfredoduro1 en #DuroCaminoAlRing???? pic.twitter.com/ObCUQ78riv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 13, 2019

Enhorabuena desde plató

Desde plató, Josep Pedrerol reconocía el buen hacer de su compañero sobre el cuadrilátero. En nombre de todos los tertulianos, le transmitió la enhorabuena por el combate: "Estamos muy orgullosos de ti. Teníamos algo de miedo, pero en el primer minuto hemos empezado a disfrutar y a entusiasmarnos contigo", ha expresado el presentador. A continuación puedes ver el combate completo.