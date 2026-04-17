Jaime Astrain, expulsado de 'Supervivientes' tras pedirlo por su dolencia en la rodilla

Programa relacionado
Supervivientes
2000 - Act
España
Realities
Popularidad: #8 de 2.176
- 222
- 9
Jaime Astrain se convirtió en el expulsado de la séptima gala de 'Supervivientes'. El exfutbolista lleva varios días con fuertes dolores en la rodilla que le obligaron a abandonar la playa para someterse a diferentes pruebas médicas. Durante los primeros minutos de la gala, Jorge Javier Vázquez conectó con el concursante para conocer su situación.
"Estoy frustrado, enfadado conmigo mismo. El handicap que tengo es mi rodilla. Había llegado el punto en el que estaba bien físicamente y anímicamente. Mi rodilla es mi talón de Aquiles. Tengo dos operaciones, no me responde y me siento frágil", dijo Jaime Astrain al conectar con el presentador.
- Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
Jorge Javier Vázquez anunció entonces el veredicto del equipo médico: "La lesión no le impide participar en el programa, pero Jaime mantiene que siente dolor, y eso es algo que nosotros no podemos medir. Y por eso estamos en esta situación, en la que él mismo ha pedido a la audiencia marcharse".
La expulsión en la palapa
Toni Elías, Alba Paul y Jaime Astrain. Tras la salvación de Alba, Toni y Jaime se midieron en un duelo directo condicionado por la petición del exfutbolista a la audiencia. Pese a ello, el resultado final estuvo bastante ajustado, con un 42,6% de los votos para el expulsado. "El público ha decidido que se salve de la expulsión Toni", anunció el presentador.
"No es el final soñado, para nada, pero es el final. Me fastidia mucho, para un deportista, tener que dejar de jugar por una lesión. Pero solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que esté aquí, porque, para mí, esta aventura ha sido inolvidable, única, mejor de lo que creía antes. Me llevo recuerdos para toda la vida y creo que me voy de aquí siendo mejor persona", expresó el concursante antes de abandonar la palapa.