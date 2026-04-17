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Audiencias 'Supervivientes' cae y 'Perdiendo el juicio' también baja con su final

GALA 7

Jaime Astrain, expulsado de 'Supervivientes' tras pedirlo por su dolencia en la rodilla

La lesión del exfutbolista no era suficiente para que el equipo médico dictaminara que no podía seguir en los Cayos Cochinos.

Jaime Astrain, expulsado de 'Supervivientes' tras pedirlo por su dolencia en la rodilla
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Viernes 17 Abril 2026 10:41 (hace 5 horas)

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Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

Jaime Astrain se convirtió en el expulsado de la séptima gala de 'Supervivientes'. El exfutbolista lleva varios días con fuertes dolores en la rodilla que le obligaron a abandonar la playa para someterse a diferentes pruebas médicas. Durante los primeros minutos de la gala, Jorge Javier Vázquez conectó con el concursante para conocer su situación.

"Estoy frustrado, enfadado conmigo mismo. El handicap que tengo es mi rodilla. Había llegado el punto en el que estaba bien físicamente y anímicamente. Mi rodilla es mi talón de Aquiles. Tengo dos operaciones, no me responde y me siento frágil", dijo Jaime Astrain al conectar con el presentador.

Jorge Javier Vázquez conectó con Jaime Astrain para conocer su situación en &#39;Supervivientes&#39;
Jorge Javier Vázquez conectó con Jaime Astrain para conocer su situación en 'Supervivientes'
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Jorge Javier Vázquez anunció entonces el veredicto del equipo médico: "La lesión no le impide participar en el programa, pero Jaime mantiene que siente dolor, y eso es algo que nosotros no podemos medir. Y por eso estamos en esta situación, en la que él mismo ha pedido a la audiencia marcharse".

La expulsión en la palapa

Los nominados de la noche eran Toni Elías, Alba Paul y Jaime Astrain. Tras la salvación de Alba, Toni y Jaime se midieron en un duelo directo condicionado por la petición del exfutbolista a la audiencia. Pese a ello, el resultado final estuvo bastante ajustado, con un 42,6% de los votos para el expulsado. "El público ha decidido que se salve de la expulsión Toni", anunció el presentador.

Jaime Astrain se mostró muy emocionado tras conocer el veredicto de la audiencia de &#39;Supervivientes&#39;
Jaime Astrain se mostró muy emocionado tras conocer el veredicto de la audiencia de 'Supervivientes'

"No es el final soñado, para nada, pero es el final. Me fastidia mucho, para un deportista, tener que dejar de jugar por una lesión. Pero solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que esté aquí, porque, para mí, esta aventura ha sido inolvidable, única, mejor de lo que creía antes. Me llevo recuerdos para toda la vida y creo que me voy de aquí siendo mejor persona", expresó el concursante antes de abandonar la palapa.

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