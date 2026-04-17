Jaime Astrain, expulsado de 'Supervivientes' tras pedirlo por su dolencia en la rodilla

Por Adrián López Carcelén |

Jaime Astrain se convirtió en el expulsado de la séptima gala de 'Supervivientes'. El exfutbolista lleva varios días con fuertes dolores en la rodilla que le obligaron a abandonar la playa para someterse a diferentes pruebas médicas. Durante los primeros minutos de la gala, Jorge Javier Vázquez conectó con el concursante para conocer su situación.

"Estoy frustrado, enfadado conmigo mismo. El handicap que tengo es mi rodilla. Había llegado el punto en el que estaba bien físicamente y anímicamente. Mi rodilla es mi talón de Aquiles. Tengo dos operaciones, no me responde y me siento frágil", dijo Jaime Astrain al conectar con el presentador.

Jorge Javier Vázquez conectó con Jaime Astrain para conocer su situación en 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez anunció entonces el veredicto del equipo médico: "La lesión no le impide participar en el programa, pero Jaime mantiene que siente dolor, y eso es algo que nosotros no podemos medir. Y por eso estamos en esta situación, en la que él mismo ha pedido a la audiencia marcharse".

La expulsión en la palapa

Jaime Astrain se mostró muy emocionado tras conocer el veredicto de la audiencia de 'Supervivientes'

. Tras la salvación de Alba, Toni y Jaime se midieron en un duelo directo condicionado por la petición del exfutbolista a la audiencia. Pese a ello, el resultado final estuvo bastante ajustado, con un 42,6% de los votos para el expulsado. "", anunció el presentador.

"No es el final soñado, para nada, pero es el final. Me fastidia mucho, para un deportista, tener que dejar de jugar por una lesión. Pero solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que esté aquí, porque, para mí, esta aventura ha sido inolvidable, única, mejor de lo que creía antes. Me llevo recuerdos para toda la vida y creo que me voy de aquí siendo mejor persona", expresó el concursante antes de abandonar la palapa.