Por Adrián López Carcelén |

Los concursantes de 'Supervivientes' van camino de cumplir su sexta semana en los Cayos Cochinos. Las fuerzas comienzan a flaquear y las visitas de familiares y amigos suponen un soplo de aire fresco para todos ellos. Jaime Astrain vivió durante la gala del jueves 9 de abril uno de los encuentros más emotivos que se han visto en Honduras.

Jaime Astrain comenzó su viaje en 'El puente de las emociones' con los ojos tapados. Una novedad que escondía una importante justificación: la visita sorpresa de su pareja Lidia Torrent, que lo recibiría al otro lado del puente. El concursante habló de su infancia y la importancia del fútbol en su vida. "Ha sido mi vida, lo que me educó. Primero fue un sueño, después un trabajo y estoy agradecido a mis compañeros y entrenadores", dijo el exfutbolista.

Jaime Astrain se enfrentó con los ojos cerrados a 'El puente de las emociones' en 'Supervivientes'

Jaime Astrain recordó algunos de los momentos más duros de su trayectoria: "Mi primera lesión fue lo peor que me había pasado, también lo mejor porque aprendí una lección de vida. Sin eso no sería quien soy hoy, ni habría conocido a personas maravillosas. Eso se lo quiero transmitir a mi hija". Precisamente, fue al hablar de su hija cuando el concursante se rompió por completo: "Es mi vida, por lo que su madre y yo luchamos cada día. Sueño con sus abrazos y espero estar a la altura y ser el padre que se merece".

El reencuentro con Lidia Torrent

Jaime Astrain rompió a llorar al ver a Lidia Torrent en 'Supervivientes'

. Justo en ese momento, Jaime Astrain pisaba el último peldaño del puente titulado 'Lidia y el amor': "Quiero pedir perdón a Lidia. Porque no he sabido demostrarle lo que le quiero, lo que me importa y lo afortunado que soy de que esté en mi vida. Se merece lo mejor., de la mujer que tengo, de lo que la quiero y de que es el amor de mi vida. Quiero compartir la vida con ella".

Una vez acabó su relato, Jaime se quitó el antifaz y descubrió a Lidia Torrent justo enfrente. Ambos se fundieron en un profundo abrazo sin poder mantener la emoción. "Te he echado muchísimo de menos. No sabes lo duro que ha sido estar separada de ti todo este tiempo. Pero estamos tan orgullosos de ti y lo estás haciendo tan bien. Toda tu familia, todos tus amigos, estamos super orgullosos de ti. Estás siendo tú en esencia. Nos encanta verte (...). Te queremos y te seguimos. Nos vemos todos los videos, todos los resúmenes, todo", expresó la televisiva.

La emoción se palpaba en el ambiente y así lo reconoció Jorge Javier Vázquez: "Madre mía, qué llorera. Esto no se le hace a España. España entera está llorando". El presentador propuso a Lidia quedarse 24 horas viviendo en Honduras junto a Jaime y el resto de sus compañeros en las mismas condiciones. La excamarera de 'First Dates' contestó sin dudarlo: "Por supuesto".