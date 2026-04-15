Por Adrián López Carcelén |

Se anunció el domingo 12 de abril en 'Supervivientes: Conexión Honduras' y se cumplió el martes 14 de abril en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Dulceida saltó del helicóptero y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la edición al reencontrarse con su mujer Alba Paul tras más de cuarenta días separadas.

"Alba es mi vida, llevamos juntas doce años y hemos vivido un montón de cosas. Es la madre de mi hija, somos madres, madres en mayúscula, así lo digo. Estoy viviendo esta experiencia muy intensamente, la echamos mucho de menos, pero estamos muy orgullosos de ella. Es de las que más pesca y me está sorprendiendo muchísimo", dijo la influencer antes de saltar del helicóptero.

Dulceida se lanzó del helicóptero en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Un reencuentro muy esperado

Fue María Lamela la encargada de anunciar a Alba Paul que su mujer estaba en ese momento sobrevolando los Cayos Cochinos a bordo del helicóptero. Casi sin pensárselo, la concursante se lanzó al agua mientras la influencer se lanzaba del helicóptero. Las dos se reencontraron en medio del océano y lo primero que hizo Aída fue darle información sobre su hija: "Estás guapísima. La bebé está muy bien. Se acuerda muchísimo de ti (...) ¿Sabes qué dice? Le he enseñado a decir que la mami está en la selva".

Dulceida y Alba Paul protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la edición en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

María Lamela observaba el espectáculo emocionada y aseguraba: "". Cuando la pareja se encontró con la presentadora, la superviviente se vino abajo mientras Aída trataba de convencerla de que todo estaba bien: "No noticias son buenas noticias". Antes de volver con sus compañeros, Alba Paul pedía a la presentadora que dejasen a su mujer quedarse en la playa: "".

'Supervivientes' anunciaba entonces que la influencer convivirá 24 horas con el resto de concursantes en los Cayos Cochinos para poder pasar tiempo con su pareja. En un 'Consejo de Dioses' excepcional, la influencer apareció frente a los supervivientes y se encontró con Claudia Chacón, una de las principales enemigas de Alba Paul en el concurso. "Se lo estás poniendo un poco difícil a mi mujer, pero yo voy a estar con todos y a disfrutar del día en la playa", aseguró Dulceida.