'American Horror Story' ficha a Macaulay Culkin para su décima temporada

Si Ryan Murphy estaba buscando un golpe de efecto para reactivar el interés en 'American Horror Story', lo ha conseguido. A falta de conocer su temática, la décima entrega de la ficción antológica de FX, emitida en España a través de FOX, ha anunciado su elenco, plagado de muchas caras conocidas, regresos de renombre y una incorporación inesperada: Macaulay Culkin.

Como ha confirmado el propio Murphy a través de Instagram, Culkin estará acompañado por Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross y Finn Wittrock. Además, este anuncio ha servido para rescatar a los dos grandes veteranos de la franquicia, Sarah Paulson y Evan Peters, que se ausentaron en '1984', pero que no se perderán la décima temporada.

La resurrección de un icono infantil

Conocido a nivel global por ser el protagonista de "Solo en casa", Culkin no ha contado con un papel de alto perfil en mucho tiempo. En los últimos años ha liderado la, ahora extinta, banda The Pizza Underground, una parodia de The Velvet Underground, y ha aparecido en la comedia de Seth Green "Changeland". Por lo tanto, su aparición en 'American Horror Story' será su retorno a la élite de la industria, en la que su hermano Kieran se encuentra totalmente afianzado con su papel de Roman en la aclamada 'Succession'.

De hecho, no es que Macaulay Culkin no haya regresado por falta de ganas, sino porque no había contado con la oportunidad adecuada. Como él mismo desveló a Esquire hace unas semanas, llevaba ocho años sin pasar por un casting, hasta que Quentin Tarantino le invocó, para terminar rechazándole para "Érase una vez en Hollywood": "Fue un desastre. Yo no me habría contratado. De todas formas, soy terrible en los castings."